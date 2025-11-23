Social

ANPC, despre legea care va schimba produsele pe care le cumpără românii. Cum vor fi amendați comercianții

ANPC, despre legea care va schimba produsele pe care le cumpără românii. Cum vor fi amendați comercianții
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) este de acord cu modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan. Oficialii spun că se creează astfel un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.

ANPC, despre legea promulgată de Nicușor Dan

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor subliniază contribuţia semnificativă a modificărilor prevăzute de Legea nr. 190/2025, care consolidează cadrul juridic privind drepturile consumatorilor şi responsabilităţile comercianţilor în ceea ce priveşte vânzarea bunurilor şi soluţionarea situaţiilor de neconformitate”, au transmis cei de la ANPC într-un comunicat de presă.

Cu ajutorul noii legi, sunt menţinute sancţiunile cuprinse între sumele de 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în articolele esenţiale privind conformitatea bunurilor, însă este adusă o clarificare importantă: lista faptelor sancţionabile este extinsă prin includerea expresă a art. 11 alin. (7).

Cum vor fi protejați consumatorii

Art. 11 alin. (7) din OUG nr. 140/2021 prevede: ”Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.”

Conform celor de la ANPC:

„Prin includerea art. 11 alin. (7) în sfera sancţiunilor, legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii”.

Cuantumul sancţiunilor menţinute între 5.000 şi 25.000 de lei reflectă:

proporţionalitatea între gravitatea faptelor şi impactul asupra consumatorului; importanţa creşterii nivelului de responsabilitate comercială, mai ales în contextul creşterii vânzărilor online; necesitatea unei protecţii reale şi efective pentru consumatori; crearea unui mecanism preventiv capabil să descurajeze practicile ce generează întârzieri, refuzuri sau inconveniente nejustificate.

ANPC consideră că această modificare legislativă reprezintă un instrument solid şi necesar pentru asigurarea respectării garanţiilor legale, pentru creşterea încrederii consumatorilor şi pentru protejarea corectă şi completă a drepturilor acestora”, se mai arată în comunicat.

 

