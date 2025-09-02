Vremea ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei







Temperaturile vor continua să crească în următoarele ore. Având în vedere că acestea vor atinge pragul de 37 de grade Celsius, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă și pentru ziua de miercuri.

Alerta meteorologică va fi în vigoare între orele 12:00 și 21:00, din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a disconfortului termic accentuat. Miercuri, în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală, valorile termice vor fi foarte ridicate, local atingând pragul caniculei și generând disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge pe alocuri la nivel critic, de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade, iar în sudul Munteniei vor fi posibile valori de 36–37 de grade.

Până luni, temperaturile vor mai ridicate decât media obișnuită pe întreg teritoriul țării. Ploile vor fi mai frecvente în sud-vest, unde cantitățile de precipitații vor depăși normele, în timp ce în nord și centru vor fi rare sau aproape inexistente.

În intervalul 8 – 15 septembrie, temperaturile vor rămâne peste media climatologică în toate regiunile. Precipitațiile vor fi în general reduse, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

În a doua parte a lunii, între 15 și 22 septembrie, vremea va fi în continuare mai caldă decât normalul perioadei. În nord-est și pe spații restrânse din centru și sud-est, ploile se vor situa aproape de mediile multianuale, iar în restul țării precipitațiile vor fi slabe.

Ultima săptămână a lunii va aduce temperaturi încă ridicate, mai ales în sud, iar ploile se vor menține în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În prezent, Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală se află sub Cod galben de caniculă. În aceste zone, temperaturile vor fi foarte ridicate, iar disconfortul termic se va resimți puternic, potrivit ANM.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge local la pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor atinge 33–35 de grade.