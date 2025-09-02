Vremea

ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei

ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamneiSoare. Sursa foto: Freepik
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Temperaturile vor continua să crească în următoarele ore. Având în vedere că acestea vor atinge pragul de 37 de grade Celsius, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă și pentru ziua de miercuri.

Caniculă în mai multe județe

Alerta meteorologică va fi în vigoare între orele 12:00 și 21:00, din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a disconfortului termic accentuat. Miercuri, în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală, valorile termice vor fi foarte ridicate, local atingând pragul caniculei și generând disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge pe alocuri la nivel critic, de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade, iar în sudul Munteniei vor fi posibile valori de 36–37 de grade.

Ce urmează

Până luni, temperaturile vor mai ridicate decât media obișnuită pe întreg teritoriul țării. Ploile vor fi mai frecvente în sud-vest, unde cantitățile de precipitații vor depăși normele, în timp ce în nord și centru vor fi rare sau aproape inexistente.

Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administrației. Update
Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administrației. Update
Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală
Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală

În intervalul 8 – 15 septembrie, temperaturile vor rămâne peste media climatologică în toate regiunile. Precipitațiile vor fi în general reduse, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Vremea

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie

În a doua parte a lunii, între 15 și 22 septembrie, vremea va fi în continuare mai caldă decât normalul perioadei. În nord-est și pe spații restrânse din centru și sud-est, ploile se vor situa aproape de mediile multianuale, iar în restul țării precipitațiile vor fi slabe.

Ultima săptămână a lunii va aduce temperaturi încă ridicate, mai ales în sud, iar ploile se vor menține în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În prezent, Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală se află sub Cod galben de caniculă. În aceste zone, temperaturile vor fi foarte ridicate, iar disconfortul termic se va resimți puternic, potrivit ANM. 

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge local la pragul critic de 80 de unități, iar maximele vor atinge 33–35 de grade.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:28 - Premierul din Slovacia, aliniat cu Putin contra intrării Ucrainei în NATO
16:22 - Profesorii amenință cu blocarea anului școlar, nemulțumiți că trebuie să muncească 20 de ore pe săptămână
16:13 - Întâlnirea de la Cotroceni. Nicușor Dan a cerut protecție pentru Bolojan și a fixat termen pentru reforma administraț...
16:11 - Dan Voiculescu: „România are nevoie de un nou obiectiv strategic național”
16:05 - Lista roșie a Guvernului. Harta disponibilizărilor în administrația locală
15:52 - Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare ...

Proiecte speciale