Ani grei de închisoare pentru un grup de neo-marxişti din Rusia. Au vrut să instaleze un „regim comunist”

Republica Moldova. Tribunalul Militar Districtual Central din Ekaterinburg, Federaţia Rusă a condamnat cinci membri ai unui cerc marxist din Ufa la ani grei de închisoare.

Aceştia au fost găsiţi vinoveţi de terorism și complot pentru răsturnarea guvernului de la Moscova. Pentru care au primit pedepse cuprinse între 16 și 22 de ani într-o colonie penală de maximă securitate, relatează Mediazona.

Medicul otorinolaringolog și fondatorul cercului, Alexei Dmitriev, a primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Veteranul Donbasului Pavel Matisov a primit o pedeapsă de 22 de ani, iar Rinat Burkeev, voluntar în cadrul Uniunii Voluntarilor Donbasului, a primit o pedeapsă de 16 ani.

Fostul deputat din Bashkortostan, Dmitri Chuvilin, a primit o pedeapsă de 20 de ani, iar pensionarul Yuri Efimov a primit o pedeapsă de 18 ani.

După anunțarea verdictului, inculpații au început să scandeze: „Fasciști! Fasciști!”, relatează publicația.

Membrii unui cerc marxist, care se întâlneau din 2016 pentru a discuta teoria comunistă, au fost arestați la Ufa în primăvara anului 2022, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina.

Aceștia au fost acuzați de planificarea unei „acaparări violente a puterii” și „instaurarea unui regim comunist pe teritoriul Federației Ruse”.

Un cetățean ucrainean, Serghei Sapojnikov, care se alăturase cercului și luptase anterior pentru autoproclamata Republică Populară Donețk (RDP), a depus mărturie împotriva marxiștilor.

Inculpații au pledat nevinovați. La proces, aceștia au descris torturile și bătăile suferite după arestarea lor.

Mediazona relatează că Pavel Matisov, după arestarea sa, a depus mărturie împotriva sa și a altor inculpați din dosar, dar ulterior și-a retras mărturia. Ceilalți deținuți au pledat nevinovați.

Avocatul deputatului Chuvilin, într-un interviu acordat Mediazonei, a făcut legătura dintre persecuția clientului său și activitățile sale politice. Avocatul, fără a da nume, a sugerat că grupul includea un provocator.