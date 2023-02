Angelina Jolie a fost machiată de o româncă. „Are o piele perfectă… ”

Românca este stabilită de mulți ani în Capitala Franței, acolo unde machiază diferite celebrități, manechine si Covergirls pentru diferite reviste. Desigur că experiența de a o machia pe Angelina Jolie trebuia împărtășită cu fanii pe rețelele de socializare. Ali Andreea s-a declarat încântată de faptul că ea a fost cea care a machiat-o pe cea considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. Celebra actriță care are 47 de ani, a fost asaltată de fani în timp ce era în capitala Franței.

Celebra actriță Angelina Jolie, machiată de o româncă

Ca orice star care se respectă și-a făcut timp să semneze autografe pentru ei. De altfel, vedeta a optat pentru o ținută minimalistă, un trench negru, pe care l-a purtat peste o rochie crem. Nici la capitolul machiaj, vedeta nu a dorit ceva extravagant, ci discret, fără prea mult fond de ten. Un lucru total necunoscut publicului, este acela că make-up artistul nu a folosit nici ruj pentru Angelina Jolie, specificând că aceea este culoarea naturală a buzelor ei.

Impresii după marele eveniment

„Nu a fost diferit față de toate celelalte celebrități cu care am lucrat. Au fost machiate de sute de ori, astfel că acum știu exact ce își doresc și ce arată bine pe fața lor. Pentru că este foarte frumoasă și are o piele perfectă, nu am aplicat o cantitate mare de fond de ten. De obicei, celebritățile ar aprecia un ritual bun de îngrijire a pielii înainte de aplicarea machiajului. Nu am folosit ruj, este nuanța naturală a buzelor ei”, a povestit make-up artistul pe Instagram. Prin mâinile româncei au mai trecut și alte celebrități și supermodele cunoscute la nivel mondial, precum Natalia Vodianovs, Thylane Blondeau sau Amina Muaddi, dar și Karlie Kloss, Izabel Goulart, Nicole Scherzinger.