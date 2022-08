Procesele dintre Angelina Jolie și Brad Pitt nu s-au încheiat. Încercările actriței de a afla informații din rapoartele FBI despre fostul soț

Angelina Jolie ar fi intentat o acțiune împotriva FBI în aprilie, în mod anonim, sub numele de Jane Doe. Ea a solicitat documente legate de o investigație referitoare la Pitt, în încercarea de a afla de ce nu au fost aduse acuzații penale împotriva fostului ei în urma zborului din 2016 care a determinat-o să solicite divorțul.

Raportul a fost publicat și arată că procurorul adjunct al Statelor Unite și șeful adjunct al diviziei penale din Statele Unite au discutat cazul în noiembrie 2017 înainte de a se lua o decizie de a nu continua acuzațiile împotriva lui Pitt. În raportul inițial al FBI, actrița a încercat să îi facă pe oficiali să creadă că Brad Pitt a fost „nebun” din momentul în care s-au urcat în avionul privat de la Nisa, Franța. Ei călătoreau către SUA, împreună cu cei șase copii ai lor: Maddox, acum 21 de ani; Pax, 18; Zahara, 17; Silo, 16 ani; și gemenii Vivienne și Knox, 14 ani.

Ce s-a întâmplat în timpul zborului

În timpul zborului din 14 septembrie 2016, Angelina Jolie a spus că fostul ei soț, care băuse, a dus-o la toaletă unde „a apucat-o de cap, scuturând-o”. De asemenea, el ar fi scuturat-o de umeri. Ea a susținut că el a lovit tavanul avionului de patru ori. În momentul în care copiii au întrebat: „Ești bine, mami?” Pitt ar fi răspuns: „Nu, nu e bine, distruge familia asta, e nebună”. În acel moment, unul dintre copii, al cărui nume a fost eliminat din raport, a strigat: „Nu e ea, ești tu!” conform raportului. Pitt ar fi fugit apoi spre copil, dar Jolie l-a reținut, suferind răni la spate și la cot în acest eveniment.

În plus, actrița a trimis fotografii cu presupusele ei răni la FBI pentru raport. Au fost trimise și jurnalele copiilor. Într-un alt moment al zborului, Pitt ar fi turnat bere peste Jolie în timp ce încerca să doarmă. Actrița a susținut că la sfârșitul zborului Pitt a reținut familia de la debarcare timp de aproximativ 20 de minute după ce i-a spus că îi duce pe copii la un hotel din California pentru a se odihni. Ea a spus că a țipat să nu îi ia copiii.

Motivul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt

În urma zborului, Angelina a cerut divorțul șase zile mai târziu. Cu toate că ea și Pitt sunt acum divorțați din punct de vedere legal, foștii soți încă se luptă pentru custodia copiilor lor minori. Cei doi au fost implicați într-o altă bătălie juridică după ce a fost depusă o plângere la procurorul general din California despre Stan Katz, psihologul copiilor care a vorbit cu minorii după incident, la începutul acestui an.

În 2017, Pitt a spus că a încetat să mai bea, adăugând: „Am oprit totul, cu excepția băuturii, când mi-am întemeiat familia… Am băut prea mult. A devenit doar o problemă. Și sunt foarte fericit că a trecut jumătate de an acum, ceea ce este dulce-amărui, dar am din nou sentimentele în vârful degetelor. A trebuit să mă îndepărtez pentru un minut. Și, sincer, aș putea băga un rus sub masă cu propria lui vodcă. Am fost un profesionist. Am fost bun.”

O sursă apropiată lui Pitt a insistat să spună că tuturor părților li s-au trimis copii ale tuturor rapoartelor referitoare la incident, adăugând: „Angelina și echipa ei au încercat cu disperare să găsească ceva. Toate acestea sunt pentru spectacol. Acestea sunt toate informațiile pe care le avea deja acum cinci ani și jumătate. Nu este nimic nou aici.”, potrivit Pagesix.