Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Ce nemulțumiri au

Lipsa unui contract colectiv de muncă și blocarea dialogului cu administrația au determinat angajații de la Fabrica de Arme Cugir să recurgă la o formă de protest simbolic. Muncitorii au intrat în grevă japoneză, fără a opri activitatea, ca semn de nemulțumire față de situația creată la nivelul conducerii.

Potrivit liderului sindical Ioan Neagu, problema nu este respingerea unor revendicări, ci faptul că acestea nu au mai ajuns niciodată să fie discutate. Contractul colectiv de muncă a expirat, după ce fusese prelungit anterior cu un an, iar administrația nu a mai convocat părțile la negocieri, deși procedura fusese inițiată legal.

„Motivul protestului este legat de faptul că administraţia, chiar dacă noi am făcut demersurile legale şi în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de faţă contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deşi este obligatoriu. Dar administraţia noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administraţie, şi directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă”, a declarat Ioan Neagu pentru News.ro.

Liderul sindical a explicat că discuțiile cu administrația nu au ajuns nici măcar în punctul formulării unor revendicări concrete din partea angajaților. Potrivit acestuia, blocajul nu a apărut din cauza unor cereri respinse, ci din lipsa totală a dialogului, în condițiile în care nu au mai fost organizate întâlniri între părți. Situația a generat frustrare în rândul salariaților, care se simt excluși dintr-un proces esențial pentru drepturile lor profesionale. Acesta a reamintit că singura discuție legată de contractul colectiv de muncă a avut loc în luna octombrie, moment în care a fost constituită o comisie tehnică menită să actualizeze documentul. Rolul acesteia era de a integra actele adiționale apărute în anii anteriori și de a adapta contractul la modificările legislative intervenite între timp, astfel încât negocierile să poată continua pe baze clare și actualizate. Deși comisia și-a finalizat activitatea, conducerea nu a făcut niciun pas pentru reluarea negocierilor, susține liderul de sindicat. El a subliniat că responsabilitatea convocării aparține exclusiv administrației și a criticat pasivitatea acesteia, sugerând că angajații nu ar trebui să fie puși în situația de a insista constant pentru un drept care ar trebui exercitat firesc prin dialog social.

Ioan Neagu a explicat că greva japoneză a fost gândită ca un semnal de alarmă adresat conducerii, nu ca o acțiune menită să perturbe activitatea fabricii. Angajații au fost îndemnați să își continue munca, tocmai pentru a arăta că protestul urmărește exclusiv reluarea dialogului și deblocarea negocierilor, fără a afecta producția sau funcționarea unității.

Fabrica de Arme Cugir are aproximativ 700 de salariați. Liderul de sindicat a mai menționat că, la finalul anului trecut, mai mulți angajați care cumulau pensia cu salariul au părăsit unitatea.