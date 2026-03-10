Andres Ritter, votat noul procuror-șef al Parchetului European. Când o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi 

Andres Ritter va deveni, de la 1 noiembrie, noul procuror-șef european al Parchetului European (EPPO), înlocuind-o pe Laura Codruța Kovesi, al cărei mandat de șapte ani se încheie la finalul lunii octombrie. Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea, iar Parlamentul European a votat deja în favoarea sa.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat votul din plenul Parlamentului European printr-o postare publicată pe Facebook. „Tocmai l-am votat pe noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO)”, a scris acesta.

Laura Codruța Kovesi a fost primul procuror-șef european, după înființarea instituției în anul 2019. Mandatul său, care nu poate fi reînnoit potrivit regulilor europene, se va încheia pe 30 octombrie 2026.

Europarlamentarul PNL a evidențiat rezultatele obținute de EPPO sub conducerea acesteia. „Kovesi a fost primul procuror-șef european după înființarea acestei instituții. Are meritul de a transforma EPPO într-o instituție funcțională și eficientă, care are în prezent peste 3.600 de cazuri active, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 67 de miliarde de euro”, a scris acesta.

Andres Ritter, viitorul șef al EPPO, este în prezent procuror-șef adjunct al instituției, funcție pe care o ocupă din anul 2020. Potrivit Consiliului UE, el a intrat în serviciul de procuratură al Germaniei în 1995 și a condus, de-a lungul timpului, mai multe parchete.

Numirea sa va intra în vigoare la 1 noiembrie 2026, după încheierea mandatului actualului procuror-șef european. „Andreas Ritter este în prezent procuror-șef adjunct al EPPO și sunt convins că va continua cu succes munca începută de Kovesi. Mult succes în noul mandat!”, a mai scris Siegfried Mureșan.

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene care investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE. Potrivit Consiliului UE, instituția analizează cazuri precum fraude cu fonduri europene sau corupție.

În prezent, 24 de state membre participă la Parchetul European, printre acestea România, Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia.