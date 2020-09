Andrei Caramitru a fost amendat cu 5.000 de lei de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook, legat de Biserica Ortodoxă Română (BOR): Biserica Ortodoxă Română (BOR) este „o sectă demonică” și „e un ISIS”, „o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă”.

Potrivit CNCD, afirmaţiile lui Andrei Caramitru „reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate”.

În acest sens, CNCD citează art. 2 alin. (1) din OG 137/2000, unde este definit legal termenul de discriminare. De asemenea, Consiliul citează şi art. 15 din aceeaşi Ordonanţă a Guvernului, care menţionează: „Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

Mesajul publicat pe pagina de socializare de către domnul Andrei Caramitru:

“Eu de azi mă dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne ține în afara civilizației. Și nu are NICI o legătură cu Biblia și cu credința. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Așa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine își face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Și nu voi mai interacționa vreodată cu vreun angajat al acestei organzații. Punct”, a scris Andrei Caramitru pe socal media.