Andrei Caramitru, un păcălici neatent la ceea ce-și dorește

Pe la jumătatea lui aprilie, Andrei Caramitru se legase pe viață, sau așa credea el: „Eu de azi mă dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numita BOR este doar o organizație criminală, retrogradă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne ține în afara civilizației. Și nu are nicio legătura cu Biblia și cu credința. Niciuna. E un ISIS. O sectă demonică. Așa că de azi, oameni buni – EU NU O SA MAI CALC NICIODATĂ IN VREO BISERICA ORTODOXA.

Actorul Ion Caramitru a murit, s-a mutat la cele veșnice. La căpătâi, îndurerat, în Biserică și lângă preoți, i-a stat și fiul, Andrei Caramitru deși decisese altceva, cu doar cu câteva luni în urmă.