Între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu există o antipatie de lungă durată, speculată de presă de-a lungul timpului. Fosta vedetă a emisiunii „Surprize, surprize”, a vorbit despre rivala sa și a recunoscut că a fost deranjată de ieșirile publice pe care Mihaela Rădulescu le-a avut la adresa sa.

Relația tensionată dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. „De multe ori nu am avut cu cine”

„Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media. Pur și simplu… da… nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea… În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!”. A afirmat Andreea Marin la Metropola TV.

Cele două au apărut, în același timp, în urmă cu câțiva ani, la emisiunea „Uite cine dansează”, de la Pro TV. Nici atunci nu a putut fi vorba despre o reconciliere. „Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nici o importanță pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant…îmi place dansul.

„N-are nici o relevanță treaba asta pentru mine”

Mi-a fost foarte ușor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcție de altcineva care apare pe acolo! N-are nici o relevanță treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea și posibilitățile ca profesionsit! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!” A mai spus Andreea Marin.

În urmă cu câțiva ani au fost făcute publice interceptări efectuate de DNA într-un dosar ce-l viza pe Elan Schwartzenberg, fostul soț al Mihaelei Rădulescu. În cadrul unei discuții, Andreea Marin era numită „vită” de Mihaela Rădulescu.

„Era supărată că aveam o realizare. Atât a putut ea gândi în acel moment!”

„Eu am fost umană tot timpul și chiar am încercat să fac lucrurile să meargă… Dar după o asemenea apariție în presă… Asta e, e alegerea fiecăruia. Eu nu am mai auzit așa ceva, e incredibil. Era supărată că aveam o realizare. Atât a putut ea gândi în acel moment! Am simțit atunci că intuiția mea e bună, eu văd oamenii așa cum sunt! Întotdeauna!

Un om atât de intruziv, nu! Atât de ambițios, perseverent, ani de zile în a încerca să mă tragă în jos, pur și simplu… N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat, până la urmă, de persoana mea! E trist!” A conchis Andreea Marin.