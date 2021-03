Hoții i-au pradat din nou casa vedetei Andreea Marin. Incidentul s-a întâmplat weekend-ul trecut, însă din păcate pentru ei, sistemul de alarmă s-a activat neputând să ducă planul la bun-sfârșit.

În urmă cu câțiva ani, însă, Andreea Marin chiar s-a trezit cu hoții în casă. Aceștia au furat câteva lucruri nu foarte valoroase. Destinul lor a fost însă mai degrabă sumbru.

4 ani și jumătate de închisoare pentru un furt de 1.000 de lei

Soare, Moflea și Moldoveanu sunt poreclele celor trei spărgători care și-au încercat norocul în urmă cu 6 ani la casa Andreei Marin.

Cei trei au furat bunuri în valoare de 1.000 de lei pentru care s-au ales cu pedepse cuprinse între 2 ani și jumătate și 4 ani și jumătate. Ei au trebuit s-o despăgubească pe vedetă și să-i mai plătească și despăgubiri morale de 1.300 de lei.

Astăzi, toți cei trei bărbați au noi probleme cu legea, semn că ”blestemul” de la casa Andreei Marin chiar funcționează.

Casa Andreei Marin are sistem de alarmă

Conform retetesivedete.ro, prezentatoarea a spus că ”Este adevărat, a existat aseară o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes. După ce am avut o altă experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate. Am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate.

Acești hoți, chiar dacă ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți. Noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash. Singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor”, a declarat Andreea Marin

Ce s-a întâmplat cu primii hoți care au prădat-o pe Andreea Marin

Georgian Marius C, zis Moldoveanu, de exemplu, a fost prins anul trecut conducând fără permis, i s-a întocmit un dosar penal și riscă să se întoarcă la închisoare pentru că este recidivist. El se află momentan sub control judiciar și nu are voie să părăsească orașul de domiciliu fără să anunțe poliția.