Andreea Marin a dezvăluit cum se menține în formă. Vedeta nu ține dietă







Deși are 49 de ani, Andreea Marin arată la fel de bine ca atunci când apărea frecvent pe micile ecrane. Trecerea timpului nu și-a pus amprenta pe corpul său, însă un mic secret stă la baza acestui rezultat.

Andreea Marin a vorbit deseori deschis despre stilul ei de viață. Cu toate că multă lume s-ar aștepta ca vedeta să țină o dietă drastică pentru a se menține în formă, nu este așa, ci are un mic secret la care apelează pentru a-și menține trupul la aceeași greutate.

Este bine cunoscut faptul că Andreea Marin discută deschis despre aspectele legate de feminitate, eleganță și despre acceptarea și iubirea de sine. De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a abordat subiectul stilului de viață pe care îl adoptă și care îi aduce echilibrul. A trecut printr-o perioadă în care a încercat diverse diete pentru a atinge silueta mult visată. Cu toate acestea, cum reușește să își mențină forma la vârsta de 49 de ani? Acum, vedeta mărturisește că nu mai consideră dieta ca fiind o opțiune pentru ea.

Secretul ascuns al prezentatoarei TV

Andreea Marin a renunțat la diete și își menține silueta printr-un stil de viață sănătos. Într-un interviu, prezentatoarea TV în vârstă de 49 de ani a dezvăluit că acum are aceeași greutate ca în perioada liceului. Mai mult decât atât, acum că a atins silueta dorită, poate împrumuta haine chiar și de la fiica sa.

După ce a renunțat la diete, vedeta acordă în prezent mai multă atenție cantității de mâncare pe care o consumă. A subliniat că a urmat sfaturile medicului nutriționist și a evitat excesele. De asemenea, a parcurs anumite etape pentru a slăbi. Ea monitorizează atent porțiile de hrană pe care le consumă zilnic și se asigură că face exerciții fizice de două ori pe săptămână.

„Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete tată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masa, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere”, a precizat Andreea Marin pentru Spynews.