Anda Adam mesaj cu subînțeles pentru Asia Express. „Trăim într-o lume în care falsul se îmbracă în prieteni”

Anda Adam a avut o reacție acidă la adresa emisiunii la care a participat, după ce Emil Rengle și Alejandro au fost eliminați. Cântăreața a făcut referiri la ipocrizie și falsitate.

Artista este cunoscută pentru replicile ei, dar acum s-a dezlănțuit. ”Suntem înconjurați de oameni care ne salută cu un zâmbet și ne îngroapă cu invidie. Trăim într-o lume în care falsul se vinde ca prietenie, iar sinceritatea e tratată ca atac”. Aceasta a fost postarea Andei, în care tăguit emisiunea Asia Express.

Ulterior a scris că echipa lui Emil și Alejandro a fost singura cu care au avut o colaborare frumoasă. Cert este că în cursă au rămas ea și soțul, cei doi fotbaliști, Karmen și Olga și iubitul Sânzianei Buruiană cu partenerul lui.

Cert este că Anda a fost pe toată perioada competiției nemulțumită din diferite motive pe care le-a expus. Una dintre principalele nemulțumiri a fost legată de atitudinea Marei Bănică. Aceasta a avut comentarii pe care Anda le-a considerat nepotrivite.

Drept urmare a explicat pe instagram după ce s-a întors din aventură că ar fi bătut-o pe Mara, dacă nu erau în emisiune. Cele două nu au mai apucat să se păruie pentru Mara și Serghei au plecat din emisiune, fiind eliminați. Cu toate acestea, Anda a continuat cu alte afirmații. Una dintre ele a fost aceea că ea este singura vedetă din emisiune.

Ulterior a nuanțat afirmația, spunând că se referea la numărul mare de urmăritori pe care îi are. Anda și Joseph se divedesc a fi una dintre cele mai reziliente echipe care au rămas în cursă.

Cei doi par porniți să câștige marele premiu, rămâne de văzut dacă le și iese. Nu de alta, dar acum au rămas cele mai puternice echipe și din punct de vedere fizic și din punct de vedere creativ. Se anunță deci o bătălie cruntă