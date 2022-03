Anamaria Prodan s-a dezlănţuit! Atac devastator la adresa unei vedete. „Să ia exemplu de la mama mea”

Anamaria Prodan nu mai are liniște din cauza lui Laurențiu Reghecampf. După ce impresara l-a acuzat pe soțul său că i-a furat banii, solistul Gheorghe Turda a declarat că este imposibil ca averea Ionelei Prodan să fie adunată doar din muzică.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Gheorghe Turda a discutat despre colega sa, Ionela Prodan. Interpretul și-a spus părerea despre scandalul pe avere dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, și a declarat că mama impresarei nu a strâns atâția bani doar din cântat.

„Să fim serioși, am fost în primele mele turnee cu Ionela, atât în Mexic, în 1975, cât și în America. Nu aveam spectacole pentru publicul american, pentru diaspora, ci doar în restaurante. Nu avea cum să câștige atâția bani din muzică, poate a câștigat și din alte afaceri, aici nu știu. Nu ai cum să faci un milion de euro din muzica populară, nici maneliștii nu au cum să strângă atâția bani. Eu am fost mereu alături de Ionela, mi-a fost tare dragă, ne-am ajutat în momentele grele. Iar la înmormântarea soțul ei, tatăl Anei, eu am cântat o rugăciune de pomenire”, a declarat Gheorghe Turda.

Anamaria Prodan a răbufnit

După afirmațiile făcute de interpret, Anamaria Prodan a subliniat că mama sa a fost o reală inspirație și o solistă de invidiat. Impresara a mărturisit că Gheorghe Turda nici măcar nu are timp să numere averea făcută de Ionela Prodan.

„Domnul Turda este un artist foarte bun, numai că Ionela Prodan a fost o legendă, iar personalitatea ei a copleșit pe toată lumea. Ionela Prodan a fost artist și femeie de afaceri. Dacă Domnul Turda socotește cât a putut să câștige mama mea în viața ei… nu mai are timp de altceva, căci îi trebuiesc prea mulți ani să socotească. Și să adune. El trebuie să știe doar atât: Ionela Prodan a fost unică și va dăinui peste secole. Atât. În rest îi urez sănătate și să cânte ani, să strângă mulți bani și să ia exemplu de la mama mea”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Click.