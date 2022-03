Ana Maria Prodan l-a distrus pe Laurenţiu Reghecampf! Dezvăluirea care aruncă totul în aer. „Nu mai are voie să se apropie de mine”

Ana Maria Prodan a depus plângere penală împotriva lui Laurențiu Reghecampf. Potrivit propriei declarații, ea a cerut chiar și un ordin de protecție care să îi întrezică lui Reghe să se apropie de ea și de copii.

„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire“, a declarat Ana Maria Prodan, la Antena Stars.

Mesaje de amenințare

Ana Maria Prodan susține că a fost amenințată de Reghecampf și că a arătat toate mesajele oamenilor legii. „Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele“, a mai spus Ana Maria Prodan.

Acuzații grave

Impresara mai susține și că Reghe este înconjunjurat de un grup criminal, dar îl mai acuză și de furt pe antrenorul de fotbal. „Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a mai declarat impresara.

Ca se înțeleagă la ce se referă când vorbește de furt, impresara a făcut publice, în urmă cu câteva zile, transferurile pe care Reghe le-a făcut în contul Corinei Caciuc.

„Omul ăsta nu dă un leu în casă de ani de zile. Îi pune băiatului lui, din familie de milionari, o dată la 4-5 luni o sută de euro. Cum se făceau transferurile din contul nostru în cel al Corinei Caciuc. Câte 3 mii, 5 mii, 10 mii, 15 mii, niciodată nu erau suficiente. Am mii de mesaje. Omul ăsta și-a bătut joc de noi, de familia lui”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru sursa citată.