Anamaria Prodan dă de pământ cu Reghe! Dezvăluirile care îl distrug pe antrenor. „A furat containerele. Sunt scoase din vamă și ascunse!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt protagoniștii unui divorț cu năbădăi. Primul termen al procesului a fost amânat, iar impresara deja i-a făcut plângere penală soțului ei. Aceasta a declarat că antrenorul i-a furat sume uriașe din conturi pentru a o răsfăța pe Corina Caciuc. Vedeta a mai aflat o serie de detalii neașteptate despre tatăl copilului ei.

Anamaria l-a pârât pe Reghe autorităților din Dubai și Statele Unite. Aceasta a povestit că are dovezi pentru a arăta că antrenorul i-a furat banii din containere. Sumele de bani au ajuns la Deva, orașul natal al actualei iubite.

„Din momentul ăsta s-a terminat. Din momentul ăsta legea își va spune cuvântul. Are caz criminal deschis în Dubai, cu toate dovezile… în America și în România. A furat containerele, toată munca noastră de cinci ani. Sunt furate, scoase din vamă și ascunse. Sunt bunurile noastre comune. Îmi spune lumea că jumătate sunt duse pe la Deva, pe la studiourile Sahia, pe la fermă, sunt ascunse. Îți dai seama cum a ajuns băiatul ăsta?„, a declarat Anamaria Prodan pentru AntenaStars.

Acuzații fără precedent

Impresara a mărturisit că Reghe a sărăcit și a ajuns să fure mașini, dar și alte bunuri importante.

„Nu mai are niciun ban. Omul trăiește pe 15.000 de euro pe lună de la Craiova. Iar acei 15.000 nu îi ajung nici măcar să trăiască. Pentru că plătește o rată la mășină… a lăsat o singură mășină acasă, restul a furat. A luat cheile și actele și a fugit cu ele.

Eu am toate actele și nu am știut de la început. N-am știut de ele. Mama mea l-a pus de fiecare dată pe Reghecampf să semneze când a luat bani de la ea. (Reporter: El spunea că ea nu-i dădea bani) Milioane! Le-am depus la dosar. Toți banii pe care mama mea i-a strâns într-un dosărel și mi l-a lăsat săraca în bibliotecă. Eu când am găsit doasul era să fac infarct. Nu am știut de jumătate din acești bani. El se ducea și mama îl punea să semneze, cu martori, că a luat acești bani. Săraca mă ajută și de dincolo de viață!„, a mai spus Anamaria Prodan.

Vedeta a cerut ajutorul și autorităților din Dubai. Anamaria Prodan a reușit să primească un mandat de protecție, mai ales după ce a fost sunată și amenințată.

„Abia acum am plecat de la sediul poliției. Am cerut foarte clar mandat. Nu mai are nevoie să se apropie de mine, nici de copil, până nu se termină această nenorocire. Consider să stăm cât mai departe unul de celălalt pentru că primesc zeci și mii de telefoane de amenințare. Le-am prezentat și oamenii de la poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă.

Am mai pățit de astea și în urmă cu câteva luni și le-am depus la dosar pe vremea când doamna Caciuc îl amenința pe Reghecampf că e problemă mare dacă nu pleacă de acasă sau dacă mă ține foarte mult pe mine pe acolo prin Dubai. Tot poliția va face lumină în cazul ăsta cum va face și în cazul pozelor apărute cu mine nud. Eu am prezentat tot… acum domnul Reghecampf, Caciuc și mama Caciucăi pot să facă orice.

Eu sunt șocată pe măsură ce trec zilele din ce în ce mai tare. Este un joc din ăsta, un grup în jurul lui Reghecampf… gen criminal, care amenință, caută să mă denigreze. Reghecampf îmi trimite mailuri că are nu știu ce grupuri. Omul e disperat. El trebuie doar să ne dea ce a furat și în secunda aia Dumnezeu cu mila, nici măcar nu-i mai pronunțăm numele„, a declarat Anamaria Prodan.