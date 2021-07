Impresarul Anamaria Prodan a vorbit, la GSP Live despre mai multe subiecte legate de viața privată a familiei sale, care au ținut prima pagină de-a lungul vremii. Ea a intervenit după ce au apărut speculații despre un posibil divorț de Laurențiu Reghecampf. Motivele despărțirii ar fi, conform informațiilor din spațiul public, presupusele relații extraconjugale ale lui Reghe. De altfel, antrenorul a fost cel care a dat apă la moară acestor discuții, printr-o declarație în care a confirmat acest divorț.

Anamaria Prodan îl indică pe Gigi Becali, patronul FCSB, ca sursă a zvonurilor despre relațiile extraconjugale ale lui Laurențiu Reghecampf. Ea susține că nimic din ce a afirmat Becali nu are acoperire în realitate.

„Lumea îmi spunea «Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate». Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Se văd pe telefon? Fac sex virtual?! Ce fac? Laur a fost sunat la câteva minute (n.r- după ce a declarat că divorțează) de altcineva, ce a zis acolo? Acolo ce a zis? A spus că nu știe despre ce e vorba, că e în străinătate, că nu are chef de prostiile astea și nu-l interesează. De câți ani divorțăm noi? De câți ani sună lumea și întrebă «Divorțezi? Divorțezi? Divorțezi?»”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan respinge toate acuzațiile

În acest context, ea a ținut să dezmintă și relatările despre relațiile pe care ea și soțul ei le-ar fi avut cu alți parteneri. Anamaria Prodan a subliniat că nu există nici o dovadă din care să rezulte că ea și-ar fi înșelat soțul ori invers, că el ar fi avut o altă parteneră.

„Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime… Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbește. Și e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deșteaptă și am bani. Din 2005 nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că «Anamaria s-a culcat cu ăla…». N-a existat! Eu nu am vorbit niciodată aiurea, fără să îmi asum”, a mai precizat Anamaria Prodan.