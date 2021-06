Anamaria Prodan a făcut din nou declarații în scandalul care vizează un eventual divorț al impresarei de soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf. „Prodanca” a postat un mesaj pe care l-a făcut public copilul celor doi, Laurențiu Reghecampf jr. Se înțelege că tehnicianul plănuiește divorțul, iar Anamaria Prodan a apelat la copil, pentru a-l atinge pe „Reghe” la coarda sensibilă.

Mesajul pe care Anamaria Prodan l-a lansat prin intermediul copilului

„Când tatăl meu plănuiește în secret un divorț, înseamnă că nu e tatăl meu, Laurențiu Reghecampf. Când tatăl meu plănuiește să fugă de acasă și să ruineze familia pentru o femeie care-i vânează banii, acela nu e tatăl meu.

Știu că mulți dintre voi vreți să se despartă și abia așteptați asta, dar…. Această familie va rămâne unită! Unită până la moarte! Această familie este mândria vieții mele! Tatăl meu mai bine ar muri decât să-și batjocorească copiii!”, este mesajul pe care l-a transmis Laurențiu Reghecampf jr.

Într-o declarație făcută pentru Antena Stars, Anamaria Prodan a negat că se desparte de Laurențiu Reghecampf, cu care este împreună de 13 ani.

Anunțul divorțului a fost făcut de Laurențiu Reghecampf

„Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii.

Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel intenațional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice”, spunea impresara.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba despre viaţa noastră privată, despre copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, era anunțul făcut de Reghecampf pentru fanatik.ro.