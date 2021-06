Toată lumea așteaptă, acum, cu sufletul la gură, reacția temperamentalei impresare la divorțul de soțul său, Laurențiu Reghecampf.

Mai ales că au apărut informații despre amanta antrenorului și cadoul ultra scump făcut acestei. Despărțire de altfel confirmată. Iar averea care trebuie împărțită este una cu adevărat fabuloasă.

Cei doi au mai avut un moment de cumpănă în relație.

Cu ceva timp în urmă, Anamaria Prodan, după ce devenise acționar majoritar la Universitatea Cluj, 200 de suporteri furioși au intrat peste ea în birou să-i ceară socoteală pentru rezultatele echipei. În acel moment ea nu s-a lăsat intimidată și a pus pistolul pe masă.

Discuții cu pistolul pe masă

„Cu mine nu au avut curaj nici măcar să vină foarte aproape de mine. Am avut niște episoade la Cluj… au fost spectaculoase! Aveam permis de port armă și stăteam cu pistolul pe masă. Ia întreabă-i! Le-am zis «Care se apropie, vedem…».

Au venit peste mine în birou. 200 erau. Aveam un birou de trei ori cât studioul și au venit pentru că au făcut acel marș de 5-6 mii de oameni să plec din oraș, deci și acolo am făcut istorie. Am scos pistolul pe masă. Când au deschis ușa și au intrat câtă frunză și câtă iarbă… le era frică tuturor să cheme poliția. Am întrebat cine e șeful și i-am zis să se așeze în fața mea și vorbim, dacă avem de discutat ceva. Care se apropie, e problemă mare cu mine. A fost spectacol! Am predat pistolul de frică, să nu cumva să mă enervez vreodată să fac vreo nefăcută”, a povestit Anamaria Prodan, la ProSport.

Anamaria Prodan deținea un pistolet marca Record, însă a rămas fără el în urma unui proces care are ca obiect „confiscarea specială”. Potrivit legii, atunci când o persoană deține o armă este obligată să meargă o dată la trei ani pentru vizarea permisului. Ana nu a urmat pașii, așa că responsabilii de la arme și muniții i-au trimis citație, iar agenta de jucători a fost nevoită să se prezinte la Parchet, unde a dat declarație, apoi a lăsat arma în custodia Poliției.

Dacă divorțul va fi unul liniștit, timpul ne-o va spune, deși temperamentul vulcanic al impresarei poate erupe oricând.