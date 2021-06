Singura diferență e că divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghecampf a devenit oficial. La scurt timp după ce tocmai Anamaria Prodan a vorbit despre amanta soțului său.

Și chiar dacă recent și-au reînoit jurămintele, acest lucru nu i-a ajutat.

Ce rămâne în urma divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf?

Pe lângă faptul că împreună au realizat o familie frumoasă, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf lasă și o avere impresionantă, pe care acum trebuie să o împartă.

Banii proveniți din diferite domenii, de la fotbal la afaceri în SUA, constituie o avere uriașă strânsă în ultimii ani de familai Reghecampf.

Din declarațiile oferite chiar de Anamaria Prodan Reghecampf, averea este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. Nu bani lichizi, ci tablouri, obiecte de artă și active la diverse afaceri.

“Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro”, a mărturisit Anamaria ProdanDin banii câştigaţi ca impresar de fotbal, vedeta tv are colecţii de ceasuri, bijuterii şi case. Cadourile pe care le primeşte de la soţul ei sunt şi ele impresionante. Chiar la începutul anului s-a aflat că impresara a primit de ziua ei o geantă de 300.000 €. Un mic cadou.

Nici pantofii sport de la Gucci sau accesoriile de la mâini nu sunt deloc ieftine, ci valorează sume la care puţini au acces.

Diamantele, marea pasiune a Anei

Marile pasiuni ale fiicei Ionelei Prodan sunt diamantele şi accesoriile de la marile case de modă. Bijuteriile de care nu se desparte niciodată sunt brăţările Cartier, în valoare de 100.000 de euro.

Una dintre marile achiziţii ale anului trecut este un ceas marca Audemars Piguet Royal, care i-a luat ochii Anei. A cheltuit nu mai puţin de 300.000 de euro pentru bijuteria cumpărată din Los Angeles, realizată din aur alb şi încrustată cu peste 350 de diamante.

„Este un ceas pe care mi l-am dorit şi pe care l-am cumpărat imediat. Ştiţi că eu sunt mai extravagantă, dar când iubesc ceva, nu ezit să mi-l cumpăr. În general, eu îmi iau tot ce îmi place, nu mă uit la preţ! De asta muncesc în fiecare zi, de dimineaţă până seara – să îmi fac toate poftele, chiar dacă unele dintre ele costă foarte, foarte mult”, s-a mândrit ea.

În colecţia Anamariei se numără mai multe ceasuri scumpe: două marca Rolex-15.000 şi 45.000 de euro, un Hublot (80.000 €), un Richard Mille (100.000 €), dar şi două alte ceasuri Audemars Piguet (20.000 şi 80.000 €). Şi asta dacă vorbim doar de ceasuri, căci inelele, brăţările, colierele şi genţile mai însumează alte sute de mii de euro.

Astfel, Prodanca este, de departe, cea mai bogată şi mai cochetă vedetă de la noi: ”Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, a mai menţionat Anamaria Prodan Reghecampf.