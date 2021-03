ANAF şi Poliţia Română nu mai pot face confiscări. Acesta este efectul abrogării legii 12/1990, cunoscută și ca ” legea adaosului comercial” sau cu titulatura oficială „legea privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite”. Astfel că, o parte din activitatea celor două instituții este blocată în acest moment, deoarece nu mai există baza legală pentru confiscarea bunurilor în cazul comercianților care încalcă legea, relatează Economica.net, preluată de RTV .

Abrogarea legii 12/1990 pune ANAF și Poliția Română în situația de a nu mai putea face confiscări

„În perioada Sărbătorilor de iarnă am făcut un control în urma căruia am găsit, într-un depozit, mii de obiecte: brazi, instalațíi de iluminat, artificii și alte astfel de obiecte de sezon. Deținătorul nu avea niciun document de proveniență și a susținut că are obiectele pe persoană fizică, nu pentru a le comercializa, lucru pe care știam că îl face de fapt. Este o încălcare flagrantă a legii.

Am pus sigiliu pe toată marfa, iar acum am revenit, am ridicat sigiliul, i-am strâns mâna omului și am plecat. Cam aceasta este situația la Antifraudă de când nu mai există posibilitatea legală de a confisca mărfuri, pentru că legea 12/1990 a fost abrogată. Ca exemplul pe care l-am dat sunt zeci, poate sute”, a explicat, pentru Economica.net, un lucrător cu vastă experiență în zona de control.

De asemenea, nici poliţiştii nu mai pot aplica măsura confiscării pentru o bună parte din activitățile ilegale comise de comercianți. Asta deoarece, până la apariția noii legi, nu mai există, practic, respectivele activități ilegale, mai precizează sursele citate.

Legea 12/1990 ar fi trebuit modificată, nu abrogată integral

Inițial, legea 12/1990 ar fi trebuit doar modificată, nu abrogată integral. Aceasta a fost intenția inițiatorilor, printre care cel mai activ a fost actualul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, atunci doar membru în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Practic, se încerca o adaptare a legii la rigorile concurenței din economia de piață, lucru justificat de altfel și de destul de numeroasele acțiuni de contestare venite dinspre comercianți, unele dintre ele ajunse chiar la Curtea Constituțională, mai relatează Economica.net.

O discuție amplă, folosită în scop electoral atât de USR cât și de PSD a fost asupra uneia dintre modificările inițiale propuse. Adică despre eliminarea obligativității de a afișa adaosul comercial. USR a spus că astfel ne adaptăm rigorilor concurenței, în timp ce PSD arăta că astfel se dă frâu liber scumpirilor. În final însă, au ajuns la o înțelelegere eliminând, la insistențele PSD după cum susțin surse implicate în discuții, întreaga lege 12/1990, cu efectele prezentate mai sus.

Inițiatorii demersului nu au sesizat niciun moment, în acte oficiale, efectele pe care abrogarea le va avea asupra activității unor instituții importante și implicit asupra pieței. În aceste condiții, putând activa nesancționați, agenții comerciali vor obține avantaje asupra concurenței, prin diverse metode considerate ilegale.

