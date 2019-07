„Nu prea înțeleg tonalitatea asta de agresivitate”. Ana Birchall, declarații incendiare. Greii din Justiție își ascut săbiile

Ministrul Justiției Ana Birchall a spus astăzi, la ieșirea din sediul CSM, că în ceea ce privește relația sa cu Lia Savonea, nu prea înțelege tonalitatea de agresivitate, susținând că data viitoare nu va veni la CSM doar ca să aibă de unde să se întoarcă.





„Nu prea înțeleg tonalitatea asta de agresivitate. Sunt dispusă să las tot ce a fost în trecut și (...) colaborarea instituțională este absolută normală, firească. Ne putem sfătui oricând. În mine are un partener de dialog, dar agresivitatea și a se spune altceva decât este în realitate sunt lucruri pe care eu nu am de gând să le tolerez. Dacă vă aduceți aminte, data trecută se spunea că Ana Birchall boicotează, când eu duminică vorbisem cu dna președinte, spunându-i că am ședință de guvern și a zis că nu-i niciun fel de problemă, după care a fost tot scandalul public. Repet, din punctul meu de vedere, nu trebuie să existe niciun fel de neînțelegere. (...) Îmi exprim speranța ca data viitoare nu am să vin ca să am de unde să mă întorc. Nu este în regulă”, a spus Birchall.

