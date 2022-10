Ana Baniciu, marcată pentru totdeauna de moartea mamei sale. „A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată”

Mama Anei Baniciu s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, iar artista a fost marcată de moartea ei. Fiica lui Mircea Baniciu a povestit că cel mai greu moment a fost să își ducă cea mai importantă persoană pe ultimul drum. Cu toate astea, solista a precizat că vrea să o facă mândră și ca este în gândul ei în permanență.

„Anul ăsta a fost, cu siguranță, cel mai greu de până acum! Mama a fost și rămâne omul meu de bază, femeia care și-a dedicat viața unui singur om… Mie! Mi-a dat o lecție extraordinară despre iubire, devotament și implicare, și îi rămân pe viață recunoscătoare!

Nu-mi place să regret nimic și nici nu cred că am ce… Mama a plecat atât de mândră și de fericită pentru mine, ne-am spus tot ce era de spus înainte de plecarea ei și, în ultimele două luni, am respirat împreună! Eu am condus-o și, chiar dacă a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, a fost și cel mai demn, a fost recunoștința mea față de tot ce a sacrificat ea pentru mine și față de toată iubirea ei necondiționată! Eu nu cred că mama a plecat sau va pleca vreodată de lângă mine, eu simt că ea îmi dă acum putere să înfloresc și să cresc și mai mult!”, a povestit Ana Baniciu pentru Viva.

Ana Baniciu, marcată de divorț

Ana Baniciu a mai povestit că a trecut foarte greu peste divorțul părinților săi, dar că a înțeles că sunt mai fericiți separați. Artista a recunoscut că a fost una dintre întâmplările care au maturizat-o și care au făcut-o să vadă viața diferit.

„Evident că am suferit și nu a fost un moment deloc simplu nici pentru mine, nici pentru ei! Ei s-au înțeles mereu în ceea ce mă privește și tata a avut o încredere totală în mama.

El a fost majoritatea timpului plecat în turnee, la concerte atât în țară, cât și în afară, pentru că, așa cum mi-a explicat la început, arta cere sacrificii! De toate – școală, creșterea și evoluția mea – s-a ocupat mama. Fiind spectator al despărțirii lor, m-am maturizat și am considerat experiențele astea ca fiind parte din evoluția mea ca om și ca femeie.”, a mai spus Ana Baniciu.