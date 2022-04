Momente de coșmar pentru o mare vedetă! A fost la un pas de moarte. „Am făcut un hematom lângă creier!”

Fiica lui Mircea Baniciu a povestit pentru prima dată de copilăria sa. Ana Baniciu a mărturisit că a fost un copil exemplar, dar a avut parte de un moment teribil care a speriat toată familia. Într-o secundă de neatenție, artista s-a accidentat în casă și era să moară.

„O trăznaie pe care mi-o amintesc este faptul că am machiat toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă , cu prietenă mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse!

Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a povestit Ana Baniciu.

Vedeta a povestit că a încercat să nu le facă probleme părinților în copilărie. Cu toate astea, nu a reușit să stea departe de năzbâtii întotdeauna. Ana Baniciu se amuză de fiecare dată când își amintește unele momente.

„Culmea, am fost un copil extrem de cuminte! Mereu le amintesc alor mei că au fost și sunt niște părinți norocoși! Nu am făcut mari năzbâtii pentru că nici nu aveam mult timp la dispoziție, am fost un copil extrem de ocupat… școala germană, școli de pian, muzică, canto, actorie, cor , plecări din țară. Așa că nu am avut timp de spatele blocului’ sau de multă joacă cu păpușile, cu toate că tânjeam uneori după astfel de activități”, a declarat Ana Baniciu, potrivit Fanatik.

Viața Anei Baniciu s-a schimbat

Ana Baniciu nu mai este copila pe care telespectatorii o admirau în trupa Lala Band. Aceasta a devenit femeie în toate firea și urmează să se căsătorească. Vedeta a povestit și în ce relații este cu socrii.

„Ei sunt din Oradea, avem acolo nepoțeii. Avem o familie foarte frumoasă. Mama soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model. Și tata socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a declarat Ana Baniciu, în cadrul unei emisiuni TV.