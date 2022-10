Amintirile unui fost antrenor al PSG: „Meciul cu Steaua București, cel mai inspirat din cariera mea”

Antrenorul brazilian Ricardo Gomes este de părere că meciul PSG – Steaua 5-0 a fost cel mai inspirat moment al carierei sale. El a spus că nu va uita niciodată această partidă pe care a condus-o de pe banca echipei pariziene în anul 1997, în Liga Campionilor.

Satisfacția fostului internațional este cu atât mai mare cu cât, a reușit să întoarcă scorul din meciul tur, după un meci fantastic, când puțini îi mai dădeau șanse ca reușită. După victoria cu Steaua, PSG s-a calificat în turul următor al competiției europene la fotbal.

Ricardo Gomes a rememorat cele două confruntări cu echipa Steaua București într-un podcast pe teme sportive, fotbalistice, intitulat „4-4-2 Mon Amour”. El a subliniat că nu poți face nimic în viață fără încredere și a dat ca exemplu această reușită.

Steaua s-a impus în tur cu 3-2 în teren

În meciul tur pe care l-au disputat cu francezii de la PSG, steliștii s-au impus pe teren cu scorul de 3 – 2. Ulterior, dat fiind că parizienii l-au folosit pe Laurent Fournier fără drept, românii au fost declarați învingători la masa verde cu scorul de 3 – 0.

În aceste condiții, pentru Ricardo Gomes, meciul retur se anunța o misiune foarte dificilă. Iar pentru a obține victoria și calificarea, el s-a vîzut nevoit să schimbe strategia echipei și să alinieze un prim „11” foarte ofensiv. A mizat pe cartea atacului și a câștigat, iar rezultatele s-au văzut încă din primele minute.

După primele 21 de minute, PSG conducea deja cu 2-0, golurile fiind marcate de Rai în minutele 2 și 21, din lovituri de la 11 metri. Scorul a fost majorat, însă, iar la pauză, PSG a ieșit de pe teren având un avantaj de patru goluri și deja calificată.

Marco Simone în minutul 30) și Florian Maurice în minutul 40 au stabilit scorul primei jumătăți a partidei. După pauză, aflată sub presiune, Steaua nu a reușit să mai facă nimic, iar PSG a marcat, prin același Rai pentru 5 – 0 în minutul 55.

Cel mai inspirat meci

După 15 ani de la victorie, Ricardo Gomes descrie meciul pe care l-a câștigat cu Steaua, în acel retur al Ligii Campionilor, drept cel mai inspirat din cariera sa.

„Cred că cea mai frumoasă mutare tactic a fost cea ofensivă realizată la PSG, în calificările pentru Liga Campionilor din 1997. Am fost foarte ofensivi împotriva celor de la Steaua București. În prima manșă am remarcat o fragilitate ofensivă în echipa lor și am pariat pe asta. Am făcut acestă alegere, iar după 10 minute s-a dovedit a fi cea mai potrivită. Și de acolo am revenit cu încredere. Cred că nu poți face nimic în viață fără încredere. Orice loc de muncă necesită încredere”, a declarat Ricardo Gomes, în cadrul podcastului „4-4-2 Mon Amour”.

Speculații cu privire la un posibil blat Steaua – PSG

Dacă antrenorul parizian a povestit că scorul a fost rezultatul schimbării strategiei, în schimb, în România, la acel moment, au circulat tot felul de speculații cu privire la un blat. Astfel, s-a vorbit că steliștii s-ar fi lăsat cumpărați de francezi și de aceea au pierdut la un scor atât de mare, după un joc foarte prost.

În urmă cu aproximativ un, Cristian Gațu, pe acea vreme conducătorul grupării din Ghencea a ținut să demonteze aceste speculații. El a făcut o serie de declarații în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, realizată de Ovidiu Ioanițoaie, pentru GSP.

„Ne-au bătut cum trebuia. Și eu am auzit o chestiune, am făcut niște cercetări, dar le-am lăsat așa. Pe mine m-a deranjat ceva. Aveam pe cineva care ne informa cine se urcă cu noi în avion. Și-au fost unele persoane dubioase. Și-am zis: «Ce căutau ăștia aici?». (…) Mi-aduc aminte că era o tipă, mi se pare sora unui fotbalist de la Dinamo, Moldovan, cred… N-are sens să mai discutăm acum. Am văzut-o că mi-a prezentat-o Marcel Pușcaș. Noi câștigaserăm cu 3-0 la București și eram umflat. Mi-au vorbit respectuos acolo, că avem tot noi prima șansă, că nu știu ce… Și ne-au tras-o!”, a povestit Cristian Gațu pentru GSP.ro.

Caseta tehnică a meciului PSG – Steaua

PSG – Steaua 5-0 (Rai min. 2 – pen, min. 21 – pen, min. 55, Simone min. 30, Maurice min. 40)

Echipa PSG: Revault – N Gotty, Roche, Le Guen, Algerino, Leonardo, Gava, Domi, Maurice – Rai, Simone

A mai intrat: Leroy.

Antrenor: Ricardo Gomes.

Echipa Steaua: Ritli – Reghecampf, Csik, Răchită, Miu – Nagy, D. Șerban, Rotariu, Baciu, Militaru – Roșu.

Au mai intrat: Hrib, Ciocoiu, C. Munteanu.

Antrenor: Mihai Stoichiță.