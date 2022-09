Suporterii echipei CSA Steaua, duceau lipsa bătăilor cu rivalii. De ce se așteptau să iasă din mocirla ligii a IV-a

CSA Steaua a câștigat meciul disputat vineri seara, cu Dinamo, în deplasare, pe „Arena Națională”, în etapa a 6-a a Ligii a II-a, scor 2-1. Jocul a fost marcat de incidente provocate de ultrașii ambelor formații. Iar la final, Daniel Oprița, tehnicianul echipei Armatei, a comentat în mod neinspirat. evenimentele violente. Fostul atacant a spus că suporterii Stelei îl tot presau ca echipa să promoveze, atunci când se afla în liga a IV-a, pentru că nu aveau rivali cu care să se bată.

Suporterii voiau ca Steaua să promoveze pentru că duceau lipsa bătăilor

„Nu știu, când am venit aici suporterii asta m-au rugat. Să promovăm mai repede, că le e dor de o bătaie. În Liga a IV-a nu aveau cu cine să se bată”, a încercat Daniel Oprița să facă o glumă.

„O victorie mare în condițiile date. Dinamo a făcut un joc bun în prima repriză. Au fost mai buni, prima repriză a fost a lor. S-a văzut o frică la noi. O echipă mai agresivă decât noi, noi am fost mai temători. Poate și eu am fost mai temător, am jucat cu un singur atacant. La pauză am schimbat acolo unde trebuie.

Am pus presiune pe fundașii lor centrali, l-am băgat pe Chunchukov, care s-a bătut. A doua repriză ne-am descurcat mai bine. Am mai avut situații și ei au avut. A fost norocul de partea noastră, poate ne-am dorit mai mult. I-am zis și lui Burcă, l-am felicitat. A făcut din nimic ceva. Putea să se termine în orice el acest meci, pentru că a fost echilibrat.

Am avut noroc, și Dinamo a făcut un meci bun. Știu prin ce trece Burcă, aș fi putut să fiu în locul lui. Chiar dacă a pierdut astăzi, nu e bine să te bucuri de răul altuia. Mi-a plăcut atitudinea noastră din repriza a doua, dar aș vrea mai mult curaj”, a mai spus tehnicianul Stelei, conform Prima Sport.