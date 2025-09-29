Social Breaking news

Ambulanțier rănit cu un cuțit de vânătoare. Pacientul era transportat la Psihiatrie

Comentează știrea
Ambulanțier rănit cu un cuțit de vânătoare. Pacientul era transportat la PsihiatrieAmbulanța. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un paramedic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș a fost rănit după ce un pacient pe care îl transfera de la Baia Mare către secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet l-a atacat cu un cuțit de vânătoare. Pacientul avea asupra lui un cuțit de vânătoare, el nefiind percheziționat de poliție, și a încercat să îl înjunghie pe ambulanțier. Acesta a avut o reacție instinctivă foarte bună și practic și-a salvat viața”, a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Ambulanțier rănit cu un cuțit de vânătoare de un pacient cu afecțiuni pisihice

Bărbatul, cunoscut cu tulburări psihice, era transportat sub escortă pentru o expertiză medicală, după ce poliția dispusese internarea sa într-o unitate de specialitate. Potrivit surselor citate de vasiledale.ro, incidentul s-a produs la doar câțiva kilometri de destinație, când pacientul a reușit să se dezlege și să își aprindă o țigară în interiorul ambulanței.

Echipajul medical a oprit autospeciala, iar ambulanțierul s-a apropiat pentru a-l calma și a-i lua țigara, însă în acel moment bărbatul a scos un cuțit de vânătoare și l-a atacat.

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader

S-a salvat de atacul cu un cuțit de vânătoare

Deocamdată nu se știe dacă pacientul fusese percheziționat de polițiști înainte de a fi urcat în ambulanță. Potrivit primelor informații, ambulanțierul a reacționat instinctiv în momentul atacului și a reușit să evite o lovitură mortală, însă lama cuțitului i-a provocat o rană de aproximativ patru centimetri.

„Încep cu vestea bună și anume că ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. (...)Din punctul meu de vedere, multe prevederi legale care vizează siguranța transportului unor pacienți bolnavi psihic nu sunt reglementate corect și sper ca parlamentarii maramureșeni să trateze serios această problemă”, a mai precizat managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Victima, transportată de urgență la Baia Mare

Ambulanțierul rănit a fost preluat de un alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Baia Mare, însoțit de un medic, și transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Acolo, acesta a fost internat pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate, starea sa fiind stabilă, potrivit primelor informații medicale.

În paralel, polițiștii și echipele de criminaliști au demarat o anchetă la fața locului pentru a reconstitui modul în care s-a produs atacul. Ancheta vizează inclusiv verificarea procedurilor aplicate înaintea transportului, autoritățile urmând să stabilească dacă pacientul a fost sau nu percheziționat conform protocolului de siguranță.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:58 - Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Referendumul a trecut la limită
15:53 - Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
15:47 - Alertă de călătorie emisă de MAE: Grevă generală de 24 de ore, în Grecia
15:41 - Cum se văd alegerile din Republica Moldova în presa străină. Guvernarea va fi totuşi dificilă
15:40 - Cum alegi un parfum pentru birou care-ți susține prezența
15:28 - MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale