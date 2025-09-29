Ambulanțier rănit cu un cuțit de vânătoare. Pacientul era transportat la Psihiatrie

Un paramedic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș a fost rănit după ce un pacient pe care îl transfera de la Baia Mare către secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet l-a atacat cu un cuțit de vânătoare. „Pacientul avea asupra lui un cuțit de vânătoare, el nefiind percheziționat de poliție, și a încercat să îl înjunghie pe ambulanțier. Acesta a avut o reacție instinctivă foarte bună și practic și-a salvat viața”, a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Bărbatul, cunoscut cu tulburări psihice, era transportat sub escortă pentru o expertiză medicală, după ce poliția dispusese internarea sa într-o unitate de specialitate. Potrivit surselor citate de vasiledale.ro, incidentul s-a produs la doar câțiva kilometri de destinație, când pacientul a reușit să se dezlege și să își aprindă o țigară în interiorul ambulanței.

Echipajul medical a oprit autospeciala, iar ambulanțierul s-a apropiat pentru a-l calma și a-i lua țigara, însă în acel moment bărbatul a scos un cuțit de vânătoare și l-a atacat.

Deocamdată nu se știe dacă pacientul fusese percheziționat de polițiști înainte de a fi urcat în ambulanță. Potrivit primelor informații, ambulanțierul a reacționat instinctiv în momentul atacului și a reușit să evite o lovitură mortală, însă lama cuțitului i-a provocat o rană de aproximativ patru centimetri.

„Încep cu vestea bună și anume că ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. (...)Din punctul meu de vedere, multe prevederi legale care vizează siguranța transportului unor pacienți bolnavi psihic nu sunt reglementate corect și sper ca parlamentarii maramureșeni să trateze serios această problemă”, a mai precizat managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Ambulanțierul rănit a fost preluat de un alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Baia Mare, însoțit de un medic, și transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Acolo, acesta a fost internat pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate, starea sa fiind stabilă, potrivit primelor informații medicale.

În paralel, polițiștii și echipele de criminaliști au demarat o anchetă la fața locului pentru a reconstitui modul în care s-a produs atacul. Ancheta vizează inclusiv verificarea procedurilor aplicate înaintea transportului, autoritățile urmând să stabilească dacă pacientul a fost sau nu percheziționat conform protocolului de siguranță.