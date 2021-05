Astfel, ambasada organizează o licitație online a unor bunuri aflate în proprietatea Guvernului Statelor Unite (autovehicule, piese de mobilier, electrocasnice, echipamente IT, kituri de bun venit și alte consumabile), începând de joi, 27 mai, la ora 8:30 AM, până duminică, 30 mai 2021, la ora 17. Puteți vedea fotografiile obiectelor puse la licitație și puteți trimite oferte prin intermediul paginii de internet a Ambasadei: https://online-auction.state.gov, unde va trebui să selectați opțiunea „Bucharest RO”.

Programul în care puteți inspecta personal autovehiculele este între orele 9:00 – 16:00, joi, 27 mai și vineri, 28 mai. Vizionările vor avea loc la poarta de serviciu a Ambasadei. Ofertele se pot face numai în RON, iar plățile vor fi acceptate DOAR prin depunerea sumei datorate pentru articolele câștigate în contul bancar: RO49CITI0000000120055143

Câștigătorii vor fi anunțați online pe site-ul licitației și vor avea la dispoziție trei zile, 31 mai, 1 și 2 iunie 2021, pentru a depune suma datorată. Câștigătorul trebuie să își ridice obiectul câștigat luni, 7 iunie sau marți, 8 iunie 2021, în intervalul orar 8:30 – 16:00, la poarta de serviciu a Ambasadei, de pe bulevardul Dr. Liviu Librescu nr. 4-6, sector 1, București.

Pentru informații suplimentare, contactați BucharestGSOSupplies@state.gov.

Românii nu au fost foarte impresionați de „marea” ofertă

Evident că românii care au intrat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București au făcut zeci de comentarii. Mai mult sau mai puțim simpatice.

„Aduceți o mașină de spălat gratis cu microfoane cu tot-nu mă deranjaza), care e in stare sa spele și să stoarcă automat. Ofer in schimb o mașină de spălat fara storcător din epoca ceausescu (stricată). Nu vă spun adresa, sunt convins că o găsiți singuri.” Cu respect”, a fost c omentariu.

Alții au întrebat dacă, produsele sunt „Made in China”.

Cei mai multi au întrebat dacă „sărăciți dacă le donați”. „De folos și creștinește ar fi fost ca bunurile electrocasnice să le donați unui cămin pentru bătrâni sau unor familii sărace…”.

„Ca parca n-avem și noi vechiturile noastre!!”, a mai scris cineva.