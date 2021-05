Prețul de pornire pentru acest avion de tip Rombac „Super One-Eleven”, folosit de fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu, va fi de 25.000 de euro. Acesta va putea fi achiziționat pe 27 mai, la o licitaţie de eleganţă „All star game”, organizată de Artmark.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis de casa de licitații, în august 1982 era prezentat public primul şi singurul avion de pasageri construit în România – ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven. Primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiaşi an de pe aeroportul Băneasa, în faţa întregii conduceri a statului român.

Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti-Timişoara. Prima cursă externă a aparatului de zbor a fost efectuată în martie acelaşi an pe ruta Bucureşti-Londra. Astfel, România devenea primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion de pasageri cu reacţie. Motoarele aparatului au fost fabricate în ţara noastră la uzinele Aerofina şi Turbomecanica, sub licenţă Rolls Royce.

Avionul „Super One-Eleven” care este scos la licitație de Artmark a fost folosit de Nicolae Ceaușescu în călătoriile oficiale timp de 4 ani, între 1986 şi 1989.

Avionul lui Iliescu scos la vânzare

La licitație va fi vândut și un alt avion prezidenţial, „Negreşti”, folosit în deplasările din primul mandat, de fostul președinte Ion Iliescu. Acesta este ultimul Rombac 1-11 construit în România, care a efectuat primul zbor în 1989 şi are preţul de pornire de 25.000 de euro.

Conform Artmark, cele două avioane au fost clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria tezaur. Vânzarea are caracter de lichidare, fiind puse în licitaţie în cadrul lichidării patrimoniale a fostei întreprinderi de stat Romavia.

Acestea pot fi vizionate începând de miercuri în catalogul online al licitaţiei, pe www.artmark.ro, fie fizic pe platforma Aeroportului Internaţional Henri Coandă, în incinta Bazei 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

Accesul şi vizionarea se realizează, având în vedere regimul legal special al perimetrului locaţiei de depozitare şi expunere, pe bază de programare prealabilă.

Mai multe ceasuri și bijuterii scoase la vânzare

De asemenea, va fi scoasă la vânzare și limuzina Paykan Hillman-Hunter, din 1974, din colecţia lui Nicolae Ceauşescu. Aceasta a fost primită cadou de la Şahul Mohammad Reza Pahlavi, cu prilejul alegerii ca preşedinte al RSR. Preţul de pornire deste de 4.000 de euro, iar lotul este însoţit de certificat RAPPS.

Licitaţia cuprinde peste 160 de obiecte, iar printre cele mai bine cotate se mai numără: un inel din aur alb decorat cu un diamant central pear-shaped, anturat de diamante şi briliante, la preţul de pornire de 40.000 de euro, un ceas de mână Franck Muller Double Mistery , ornat cu diamante şi rubine, la 20.000 de euro, un ceas de mână Audemars Piguet Royal Oak Offshore, la 15.000 de euro, un ceas de mână Ulysse Nardin Freak Tourbillion, la 11.000 de euro.

sursa foto: Artmark