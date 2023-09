Alimentele cu conținut de insecte ajung în magazine. Ce trebuie să știi

Potrivit deciziei luate ieri la Senat, utilizarea insectelor în produse alimentare dar și comercializarea acestor produse în țara noastră ar urma să fie legală. Legea este acum pe agenda Camerei Deputaților, care este for decizional.

Potrivit proiectului legislativ, produsele alimentare cu ingrediente de origine din lumea insectelor ar urma să aibă inscripționate pe ambalaj sau etichetă denumirea autorizată a ingredientelor.

Astfel, în perioada următoare este posibil să vedem pe rafturile magazinelor produse cu ingrediente neobișnuite. Produsele alimentare vor fi semnalizate conform legii, și pot conține vierme galben de făină uscat, congelat sau sub formă de pudră, în funcție de forma utilizată, larvele gândacului de făină sub formă congelată sau de pastă, pulbere parțial degresată de greier de casă sau lăcustă călătoare congelată, uscată, pudră sau întreagă.

Alimentele cu insecte au și efecte negative

În cadrul proiectului legislativ se menționează faptul că noile etichete sau ambalaje trebuie să conțină informații referitoare la riscul major de reacții alergice, pe lângă denumirea alimentelor noi.

Consumatorii care au alegerii cunoscute la acarieni sau crustacee și produse derivate din acestea trebuie să fie extrem de atente la consumarea acestor produse. La acest moment, nu se știe care este cantitatea care poate provoca o reacție alergică severă în aceste cazuri.

„Se interzice prepararea şi comercializarea produselor sub denumirea utilizată iniţial, dacă acestea au printre ingrediente alimente noi autorizate. În denumirea produselor se utilizează denumirile legale sau denumirile curente sau denumirile descriptive care conţin în mod obligatoriu una dintre sintagmele „cu…”, „din…” urmată de denumirea alimentului nou autorizat, indiferent de proporţia acestuia în produsul finit”, se mai arată în propunerea legislativă.

Produsele se vor amplasa pe rafturi separate

În propunerea legislativă a fost păstrat un articol. Acesta prevede faptul că toate produsele cu conținut de insecte în ingrediente sau compoziție trebuie să fie amplasate pe rafturi speciale și marcate.

Acest aspect se ia în calcul pentru corecta informare a consumatorilor. În plus, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a se informa clar cu privire la produsele alimentare care conțin aceste ingrediente noi provenite din Uniunea Europeană.

Legea menționează faptul că produsele trebuie să fie afișate alături de un panou pe care sunt afișate aceste informații. De asemenea, s-au alcătuit legi referitoare și la modul în care trebuie să arate acesta.

Panoul sau suportul pe care se afișează informațiile trebuie să fie monocolor. În plus, nu are voie să conțină însemne grafice sau culori indicate. Textul trebuie să fie realizat în mod vizibil și lizibil. Astfel, informațiile trebuie indicate într-o atenționare scrisă cu font Times New Roman de dimensiune 20, conform ȘtiripeSurse.