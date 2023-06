Închisoare pentru șoferii care comit accidente mortale sub influența alcoolului. Camera Deputaților a votat legea

Senatorul Robert Cazanciuc a ințiat un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, pentru ca astfel de tragedii, cum a fost celei a micuței Anastasia să nu se mai repete.

Astfel, deputații au votat modificarea Codului Penal, iar după ce legea va fi promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, va produce efecte.

În sensul modificărilor propuse de senatorul Cazanciuc și deputatul Fenechiu, suspendarea executării pedepsei cu închisoarea dispusă de o instanță de judecată, în cazul uciderii din culpă, într-un accident rutier, a unei persoane, dacă șoferul nu deține permis de conducere sau conduce vehiculul sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive, nu va mai fi posibilă.

Cu alte cuvinte, șoferul vinovat va executa în regim de penitenciar întreaga pedeapsă primită.

Anastasia a murit în urma unui grav accident de circulație

Acum un an de zile, micuța Anastasia, din satul Sticlăria, județul Iași, a murit în urma unui grav accident de circulație care a fost provocat de o tânără care nu avea permis de conducere.

Tragedia a avut loc pe data de 1 iunie 2022, chiar de Ziua Copilului, în fața casei în care fetița locuia. Din nefericire, medicii care au ajuns la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

”La 1 iunie, se împlineşte 1 an de când Anastasia, un copil de 4 ani a fost ucis în faţa casei de un ‘şofer’ fără permis. Astăzi am depus la Camera Deputaţilor, forul decizional, un amendament care să consfinţească o dată în plus că nici o persoană care se va urca la volanul unui autoturism fără să aibă permis de conducere, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi va produce accidente în urma cărora vor fi ucişi oameni, nu scapă de închisoare, pedeapsa potrivită pentru cei care nu respectă valoarea supremă pe care dorim să o protejăm: viaţa”, a scris Cazanciuc.