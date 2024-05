Monden Alexia Eram și fratele ei s-au întors pe micul ecran. Cei doi au acceptat o nouă provocare







Alexia Eram și fratele ei au revenit în atenția telespectatorilor. După experiența de la America Express, copiii Andreei Esca au acceptat o nouă provocare. În noua emisiune difuzată pe Antena 1, aceștia și-au testat cunoștințele dobândite în clasele primare.

Cei doi frați au acceptat să apară din nou împreună pe micul ecran. După tensiunile trăite la America Express, aceștia au avut parte de experiență nouă. Alexia și Aris Eram au trecut prin emoții aproape la fel de intense precum în competiția precedentă.

De data aceasta, cei doi au fost provocați să-și testeze cunoștințele acumulate de în clasele primare.

„M-am simțit foarte bine la filmări, unde am trăit, din nou, emoțiile din școală, când profesorii mă scoteau la tablă, iar eu trebuia să dau răspunsul corect. Experiența a fost cu atât mai interesantă, cu cât am participat alături de fratele meu și, ca de fiecare dată, am făcut o echipă extraordinară!”, a mărturisit Alexia.

Fiul Andreei Esca, încântat de noua experiență

La rândul său, fiul Andreei Esca s-a arătat extrem de încântat de noua experiență. În plus, acesta a mărturisit că elevii din emisiune le-au fost de ajutor în această întrecere.

„Elevii au fost foarte simpatici, cu o energie debordantă și ne-au ajutat să luptăm pentru o cauză bună!”, a spus Aris Eram.

Alexia Eram și fratele ei, amintiri legate de clasele primare

Cu acest prilej, copiii Andreei Esca au avut ocazia să rememoreze câteva episoade din clasele primare. Cei doi au urmat cursurile unei școli private din Capitală și nu au fost scutiți de sancțiuni.

„Dacă aveam trei absențe sau întârzieri nemotivate, aveam detenție sâmbăta. Am ajuns o dată în detenţie, dar nu pentru întârziere, pentru alte lucruri. Ne dădeau teme, lucruri de făcut care aveau legătură cu greșeala pe care ai făcut-o, ca să o înțelegi”, mărturisea cu ceva timp în urmă Alexia Eram, în podcastul „Badassmom”.

În schimb, fiul prezentatoarei de la PRO TV nu a ascuns faptul că a fost exmatriculat.

„Mai rău decât detenția este să fii exmatriculat. Am fost exmatriculat o săptămână. Mi se pare o prostie, pentru că nu faci nimic. Nu-ți dau nicio temă, nu faci nimic. Mie nu mi-au dat nimic. Eu eram foarte fericit“, a precizat acesta.