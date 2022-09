Alexia Eram câștigă sume considerabile din afacerile sale. Fiica Andreei Esca o ia pe urmele părinților

La doar 22 de ani, Alexia Eram câștigă sume serioase de bani. Tânăra a devenit un influencer de succes pe rețelele de socializare. Astfel, fiica Andreei Esca colaborează cu branduri cunoscute și reușește, în acest fel, să obțină venituri uriașe lună de lună. Mai mult, vedeta a cochetat și cu muzica.

Dacă salariul celebrei Andreea Esca este, deja, subiect de legendă, mai ales că, până acum, nimeni nu a putut spune o sumă exactă cu privire la veniturile obținute de la Pro TV de vedetă, Alexia Eram nu este la fel de misterioasă când vine vorba de banii pe care îi încasează lunar.

Ce venituri are Alexia Eram

“Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, spunea fiica Andreei Esca într-un podcast.

Alexia Eram are o companie, Margot Production, înființată acum doi ani și care se ocupă cu activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării. Conform raportărilor făcute la ANAF, Alexia Eram a avut în 2021 o cifră de afaceri fabuloasă: peste 900.000 de lei, adică în jur de 180.000 de euro. Firma deținută de Alexia Eram are un singur angajat: pe ea. De asemenea, fiica Andreei Esca are prevăzut și un salariu. Dar, probabil, acesta este departe de profitul net obținut de companie în anul 2021, profit care a crescut de mai mult de două ori față de anul anterior.

Sumele încasate de Alexia Eram din firma sa

Astfel, conform bilanțului financiar declarat, Alexia Eram a obținut un profit de aproape jumătate de milion de lei. Suma înseamnă în jur de 100.000 de euro. Acest lucru înseamnă cî in fiecare lună, Alexia Eram se poate lăuda cu venituri care depășesc 8.000 de euro.

Cum veniturile obținute ca profit din firmă sunt completate și de salariul pe care și-l oferă, Alexia Eram obține câștiguri mai mari decât mulți directori din companiile multinaționale. În plus, tânăra este una dintre cele mai căutate persoane din lumea influencerilor. Astfel că reclamele la diverse firme și produse pe care le face pe conturile ei de socializare apar, zi de zi, și obțin reacții nenumărate din partea celor care o urmăresc pe frumoasa fiică a Andreei Esca, informează Fanatik.