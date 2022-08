PSD va propune în coaliție majorarea salariului minim și a pensiei minime, anunță Marius Budăi

Marius Budăi a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă de la Neptun că PSD va propune în coaliţie majorarea salariului minim până la 3.000 de lei, majorarea pensiei minime la 1.100 de lei şi a valorii punctului de pensie la 1.745 de lei.

În același timp, Nicolae Ciucă a precizat că majorările de salariu și pensie se va face în funcţie de colectărilede la buget şi în urma discuţiilor care se vor duce în coaliţia de guvernare.

Budăi a menționat că majorările se doresc pentru a nu mai exista sărăcie în muncă.

„PSD va propune în coaliţie majorarea salariului minim până la 3.000 de lei cu păstrare acelui mecanism de taxare a unei valori de 200 de lei. 2800 de lei vor fi taxaţi, iar 200 de lei rămân netaxaţi. Ne dorim ca în România să nu mai existe sărăcie în muncă. Într-o lună contractele transforamte din part time în normă întreagă au fost de 100.000”, a afirmat Budăi, într-o conferinţă de presă, la Neptun.

Ministrul muncii a mai adăugat că se va propune în coaliția de guvernare și majorarea pensiei minime de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, dar şi creşterea punctului de pensie de la 1.586 de lei la 1.745 de lei.

Ministrul muncii a recunoscut că pensiile sunt prea mici

Zilele trecute, Marius Budăi a recunoscut că majorarea pensiilor cu 5,1%, echivalentă cu rata inflației pe 2021, nu este suficientă pentru ca oamenii să poată face față scumpirilor din ultimele luni.

Astfel, ministrul muncii a anunțat că se caută soluții pentru ca pensiile să fie mărite cu un procent mai mare de 5,1%, cât a fost rata inflației anul trecut. Aceasta a ajuns la 15%, astfel că o majorare de doar 5,1% ar fi insuficientă pentru pensionarii cu venituri mici.

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu sunt suficiente. O spun cu mâhnire, dar decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor, doar pentru a menține puterea de cumpărare. Nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a precizat Budăi.