România are suficiente gaze în depozite pentru a depăși iarna. Anunțul premierului Nicolae Ciucă: „Am atins 70%”. Video

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, în preambulul ședinței de guvern, de miercuri, că depozitele de gaze sunt aprovizionate în proporție de 70%. Iar acest lucru, a precizat el, este de natură să arate că România va avea suficiente gaze pentru a trece cu bine peste sezonul de iarnă. Nicolae Ciucă a mai spus că aprovizionare cu gaze va continua și în următoarea perioadă, astfel că în luna septembrie se va ajunge la un nivel de 80%. Acesta este peste ținta propusă inițial, de 57% pentru luna septembrie.

„Continuăm să înmagazinăm gaze în depozitele proprii și am atins 70%, ceea ce este încurajator pentru realizarea obiectivului pe care ni l-am propus. Acela de a avea cantitățile de gaz suficiente pentru a trece peste iarnă. Sunt convins că, așa cum ne-am asumat, prin demersurile pe care le face Ministerul Energiei, vom avea garanția unei aprovizionări continue în perioada următoare. Astfel, putem să le transmitem un mesaj clar cetățenilor și mediului economic, că avem cantitățile de gaze necesare ca să putem să trecem peste iarna 2022 – 2023”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Premierul a mai precizat că a fost înființat și Comitetul interministerial ce are ca obiect asigurarea rezilienței energetice și implementarea proiectelor de investiții în domeniul energiei.

„Săptămâna trecută am înființat comitetul interministerial care are ca obiect asigurarea rezilienței energetice și concretizarea proiectelor de investiții în energiei. Sunt demersuri care au început să funcționeaze. Am primit deja rapoartele de la Ministerul Energiei în ce privește proiectele ce urmează să fie implementate și analiza ANRE”, a precizat Nicolae Ciucă.

Precizările ministrului Virgil Popescu

În acest context, ministrul Energiei Virgil Popescu a făcut o serie de precizări cu privire la necesarul de gaze pentru România, în vederea depășirii sezonului friguros. El a intervenit în discuție și a precizat că toate măsurile necesare au fost luate, astfel că până la sosirea anotimpului friguros, țara noastră va avea suficiente gaze naturale în depozite.

„Înmagazinarea pentru iarnă a gazelor a depășit cu mult graficul și ținta propuse, 57% la începutul lunii septembrie. În luna septembrie, cred că vom ajunge la 80% din capacitatea depoziturilor. Fluxurile de intrare sunt în parametrc normali și nu există probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale. Pe de altă parte, dacă apar situații punctuale în piață, cei care o supraveghează trebuie să ia măsurile ce se impun, a concluzionat Virgil Popescu.

Ministru a mai spus că în perioada următoare vor fi lansate mai multe proiecte de investiții în energie, finanțate din fonduri europene. El a precizat că numărul proiectelor a depășit cu mult anvelopa bugetară alocată.