Vești proaste pentru pensionari. Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie se face cu rata inflației din 2021

Marius Budăi, Ministrul Muncii, a explicat că problema majorării pensiilor „este un pic mai complicată din punct de vedere tehnic, dar noi vom face mai mult decât spune legea”. În plus, ministrul a mai precizat că atunci când se va lua decizia în coaliție, liderili vor fi obligați să anunțe populația. „Eu vă spun doar legal. Dacă ar fi să dăm doar rata inflației, rata inflației pentru anul 2022 o să o cunoaștem abia la sfârșitul primului trimestru din 2023, de aia în Legea 263, legea pensiilor, se spune că se merge pe o rată a inflației din anul 2021, care era mult mai mică decât ce este acum”, a spus Marius Budăi.

Budăi a mai precizat că nu dorește să intre în cifre. De asemenea, el a oferit asigurări că în calculul pensiilor nu se va merge pe o majorare mai mică. În acest moment, rata inflației este de 15%, iar inflația din 2021, la care s-a referit ministrul PSD al muncii, a fost de 5,1%, potrivit Institutului Național de Statistică, a mai adăugat ministrul Marius Budăi la Antena 3.

Pensiile sub 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit

Totodată, o altă majorare a pensiilor s-ar putea decide în perioada următoare. În coaliție urmează să se reia discuțiile privind creșterea plafonului de la care pensiile nu vor mai fi impozitate. Concret, cine are acum pensia sub 3.000 de lei ar putea să nu mai plătească impozitul de 10%. Acest lucru ar aduce la venitul lunar aproximativ 100 de lei în plus pentru fiecare pensionar.

Dacă măsura va fi adoptată în coaliție, cel mai probabil va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023. În acest moment, doar pensionarii care au sub 2.000 de lei lunar nu plătesc impozit.

4,3 milioane de români au pensii lunare sub 3.000 de lei. În același timp, 3,3 milioane de români au sub 2.000 de lei. În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 de lei, conform datelor oferite Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.