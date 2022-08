Cum se simte Andreea Esca la 50 de ani. „Eu am fost aici înaintea Pro TV-ului. Dar oricine poate fi înlocuit“

Azi, Andreea Esca împlinește 50 de ani. Vedeta de la Pro Tv a declarat că nu o sperie această vârstă și că viața a învățat-o că orice om poate fi înlocuit. Prezentatoarea a mărturisit că totul este imprevizibil și că cel mai frumos lucru este ca cineva să te surprindă.

„Mi se pare că e altfel decât până acum. La 40 de ani n-am avut chestia asta, acum o resimt cumva. Mi se pare o cifră mare, dar cred că trebuie să privim părțile bune la orice vârstă și faptul că fiecare an îți aduce niște lucruri extraordinare, pe care nu vrei să le pierzi. La 30 de ani am trăit lucruri extraordinare, la 40 de ani la fel. Sunt convinsă că vor veni unele la fel de interesante și la 50. Cred că ăsta e singurul fel în care poți să mergi mai departe cu bucurie. Pentru orice om este o cifră importantă și mai ales pentru niște oameni ca noi, care au trecut prin foarte multe, care au acumulat multă experiență. Te gândești ce ar putea să mai vină care să ți se pare interesant. De fapt, despre asta este vorba. Mi-aș dori să apară lucruri în viața mea care să-mi solicite cu-adevărat interesul, să mă surprindă, pentru că asta cred că te ține în viață”, a spus Andreea Esca.

Andreea Esca împlinește 50 de ani

Prezentatoarea a precizat că viața este plină de minuni și că speră să aibă parte de lucruri inedite și la vârstă de 50 de ani. Cu toate că nu mai este adolescentă, Andreea Esca spune că este încrezătoare.

„Această vârstă e un prag: pentru că mă întreb și eu ce ar putea să mă mai surprindă. Dar sunt convinsă că va fi ceva la care nu m-aș fi gândit vreodată. Știi cum e, când ai 20 de ani te gândești: la 30 de ani e ca și moartă și după aia vezi ce frumos a fost, ce lucruri extraordinare ai făcut. Apoi, la 40, zici: gata! Și iar vin tot felul de minuni. Deci sunt încrezătoare în soartă”, a declarat ea.

Ea a povestit și cum se va distra de ziua ei de naștere. „Voi sărbători împreună cu familia și cu prietenii. Și îmi doresc exact ce spuneam mai devreme. Îmi doresc ca anii următori să reușească să mă surprindă chiar și pe mine.”

Ce nu va face niciodată Andreea Esca

Cu toate că Andreea Esca are parte de o carieră impresionantă și de un succes incredibil, prezentatoarea a declarat că nu va face niciodată lucruri în care nu crede, nici măcar la 50 de ani.

„Nu am făcut și voi face lucruri în care nu cred, chiar dacă mi-ar aduce extra faimă, extra bani, extra orice. Nu mă interesează. Și așa am fost întotdeauna. Oamenii pot spune: „A, da, acum îți dă mâna să vorbești așa, că ai de toate!“. N-are nicio legătură. Cred că de aia mi-a dat Dumnezeu tot ce am, pentru că am fost așa de la început. Adică n-aș fi făcut niciodată ceva care nu mi-ar fi plăcut doar așa, de dragul unora. Sigur, nu facem numai lucruri care ne plac extraordinar, dar ideea e să nu facem unele cu care nu suntem de acord”, a spus Andreea Esca pentru Adevărul.