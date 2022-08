Petrecere surpriză pentru invitații Andreei Esca. Prezentatoarea Știrilor ProTV împlinește 50 de ani

Invitații Andreei Esca au venit sâmbătă dimineață, 27 august, la aeroport, fără a cunoaște destinația, după cum a anunțat Lucian Mîndruță. „N-am știut până la ora asta unde plecăm. Din zece în zece ani, așa e ziua Escai: surpriză”. Mîndruță a mai precizat că ei cunosc doar linia aeriană și bănuiește că petrecerea cu ocazia zilei de naștere a prezentatoarei TV va fi undeva în Orient.

„Stai, cât face? 50. Da, nici mie nu-mi vine să cred!”, a scris jurnalistul într-o postare pe Facebook. În pozele postate de acesta apar mai multe vedete. Printre acestea, se numără și Camelia Șucu, Mihai Petre, chef Adrian Hădean, Dana Rogoz și soțul său.

Andreea Esca, cea mai longevivă prezentatoare de știri din România

Andreea Esca s-a născut pe 29 august 1972 în București. A făcut studii universitare și postuniversitare la Școala Superioară de Jurnalism. A urmat programe de pregătire profesională la: Centrul pentru Jurnalism Independent (Praga), CNN Atlanta (SUA) și în Atena, Grecia (1994). Andreea Esca se identifică cu Pro TV, alături de care și-a început cariera la 1 decembrie 1995. Din acel moment, a rămas celebru salutul „Bună seara România, Bună seara București, Pro TV te salută”.

Andreea Esca este cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. Ea are o carieră de peste 20 de ani de prezentatoare de știri pentru postul de televiziune Pro TV. Mai mult decât atât, Esca a realuzat un stagiu de practică la CNN. Acolo, ea a văzut pentru prima dată cum funcționează o redacție de știri, cum arată un prompter și a făcut cunoștință cu întreaga tehnologie folosită pentru a realiza și prezenta un program de știri de calitate.

La terminarea stagiului de la CNN, Andreea s-a întors în România. A declarat că ar fi putut să rămână să lucreze pentru CNN, dar nu putea sta departe de țară și de familie. După întoarcerea în România, Andreea Esca a acceptat oferta Pro TV-ului de editor-prezentator știri.

Andreea Esca, „Femeia anului”

Cariera Andreei Esca și realizările sale sunt impresionante. Ea a fost numită de două ori „Femeia anului” și a câștigat în fiecare an premiul pentru cel mai bun prezentator din România. De asemenea, a fost declarată cel mai bun om de televiziune.

De-a lungul carierei s-a implicat în numeroase campanii de binefacere, fiind membră a fundației „Renașterea”. Face parte din echipa de reporteri „CNN World Report”, astfel încât activitatea sa de prezentator TV nu s-a oprit doar pe teritoriul României. Andreea a realizat transmisiuni în direct din Paris, Madrid, Helsinki, Varșovia și SUA. Ca reporter a transmis în direct din: SUA, Paris, Madrid, Helsinki, Varșovia. În plus, ea a condus timp de 10 ani revista The ONE.