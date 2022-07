Andreea Esca, înlocuită de Alexia Eram la televizor?! „Îmi place să fiu în lumina reflectoarelor”

Alexia Eram, fiica în vârstă de 21 de ani a Andreei Esca (49 de ani), a declarat că mama ei este o inspirație și că îi place în lumina reflectoarelor, dar că nu își dorește să se implice în afacerile familiei. Iubita lui Mario Fresh a absolvit facultatea.

Tânăra a recunoscut că are în plan să îi calce pe urme prezentatoarei și că vrea o carieră în mediul online. Aceasta visează și la un curs sau un master, având în vedere faptul că a absolvit „University For the Creative Arts” din Londra, secțiunea de Marketing, Publicitate și Relații publice. Cu toate astea, Alexia îl va lăsa pe fratele său, Aris, să se ocupe de afaceri.

„Momentan, nu știu, poate fac un curs sau un master. Vreau să continui pe parte de social media cu toate proiectele pe care le am momentan, vreau să evoluez pe toate planurile astea. Poate îmi deschid și eu ceva. Pe partea de business, nu cred că o să fac asta. Mie îmi place să fiu în lumina reflectoarelor, de ce să vă mint. Mi-ar plăcea mai mult să merg spre direcția mamei mele, cu o emisiune ceva, decât pe cea a tatălui cu businessuri. Poate Aris, că el mai mult pe business”, a mărturisit Alexia Eram.

Visul Alexiei Ema

Tânăra muncește să își lanseze și propria colecție de cosmetice, mai ales după ce a făcut și un curs de automachiaj.

„Aș vrea să fac o colecție de cosmetice. Acum câțiva ani am început cu un ruj, dar atunci eram mai mică, eram încă la facultate. Mai ales că acum am făcut și eu un curs de automachiaj și încep să învăț mai multe despre machiaj, așa că cine știe când vine lansarea. La un milion de urmăritori fac o colecție”, a mai declarat Alexia.

Adolescenta visează să își cumpere și o nouă mașină.

„Nu am avut timp până acum, am fost tot plecată, am tot amânat, dar în sfârșit astăzi (n.r. miercuri) am dat și traseul și l-am luat. Nu o să mai plec în Londra, sincer, dar poate o să mai fac un Master sau un curs, dar nu în Marea Britanie. Așa că nu o să fiu nevoită să mă obișnuiesc cu stilul lor de condus. Bine, întâi să mă obișnuiesc aici și după aceea „pe dreapta”. Nu îmi e teamă să conduc, chiar sunt super ok. Mi-a fost mai teamă la examenul de teorie decât la proba de condus. Mario a zis că o să mă lase să-i conduc mașina”, a mai completat Alexia pentru EGO.ro.