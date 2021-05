Dacă elevii din clasa a XII-a se gândeau să meargă la studii universitate în Marea Britanie, iată că facultatea vine la ei, în București. Trei programe de licență cu diplomă britanică debutează la București în această toamnă.

Absolvenții de liceu pot face o facultate britanică la București

Ansolvenții de liceu pot studia în continuare la o universitate britanică la București. Profesori britanici vor împărtăși expertiza lor academică și de predare pentru a pregăti viitoare generație de profesioniști de business din România.

”După 10 ani pe piață, timp în care a oferit educație de leadership pentru peste 400 de studenți, Maastricht School of Management România trece la următorul nivel. Din toamnă, se deschide Bucharest International School of Management (BISM).

Pentru a crește impactul avut în societate și în mediul de afaceri și a pregăti tinerii mai bine pentru realitatea de business, școala lansează trei programe noi de licență sub acest nou nume. Sunt dezvoltate în parteneriat cu Abertay University din Scoția, Marea Britanie.

Atât programele existente anterior – Executive MBA, Fast Track Management Program și Master in Management, cât și cele de licență vor fi derulate sub egida BISM din vara anului 2021.

Ar putea fi viitoarea generație de profesioniști de business

Parteneriatul cu Maastricht School of Management Olanda va continua pentru programele de master și Executive MBA. Acestea urmează aceeași rețetă consacrată de profesori cu experiență în business dezvoltată în ultimii 10 ani.

În schimb, programele de licență (Business Administration, Digital Marketing with Business Administration și Accounting and Finance with Business Analytics) vor fi în parteneriat cu Abertay University din Marea Britanie. Predarea se va face în limba engleză, iar diploma de absolvire va fi oferită de universitatea britanică.

Înființată în anul 1888, Abertay este o universitate modernă, situată în inima Scoției. Are peste 4.500 de studenți înscriși, provenind din peste 60 de țări. Parteneriatul va aduce învățământul universitar britanic la București, prin cursuri predate de profesori și profesioniști de business români și internaționali.

„Suntem încântați să dezvoltăm acest parteneriat, prin care Abertay devine prima școală de business din Marea Britanie care desfășoară programe de licență în România. Vom împărtăși expertiza noastră academică și de predare pentru a pregăti viitoare generație de profesioniști de business din România.

La Abertay, ne mândrim cu pregătirea studenților pentru mediul de business și acest principiu care stă la baza cursurilor noastre va continua în cadrul parteneriatului cu BISM în această suită de programe de licență de business, marketing și contabilitate și finanțe”, a spus Liz Bacon, Deputy Vice-Chancellor la Universitatea Abertay.

Viitorii studenți vor învăța să facă afaceri locale

Noile programe vor reflecta mai bine orientarea către dezvoltarea mediului de business local. În plus, școala va continua să dezvolte parteneriate puternice cu afaceri locale și internaționale pentru adaptarea curriculei la nevoile actuale. Mai mult, studenții vor fi implicați în proiecte reale de business, chiar din timpul studiilor.

Extinderea portofoliului de programe a generat deja o reacție pozitivă din partea celor 400 de absolvenți ai școlii și membri ai comunității de business.

Maastricht School of Management România – actuala Bucharest International School of Management – a fost lansată în 2010. Atunci, a recrutat prima generație de studenți pentru programul de Executive MBA. În următorii ani, a continuat să ofere educație pentru liderii de business.

Din 2019, școala oferă și un program de Master in Management, pentru absolvenții de licență care vor să se perfecționeze în arta și știința leadership-ului.

Valorile școlii – integritate, deschiderea la reflecție, nevoia constantă de dezvoltare, respect, optimism, proactivitate și curajul de a provoca status-quo-ul – vor rămâne la baza BISM. În ultimii 11 ani, peste 400 de profesioniști din business au absolvit cursurile MSM România.