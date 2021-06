Dacă acum se amuză atunci când o aude pe iubita lui cum vorbește despre mâncare, în trecut, Mario nu mai putea ține pasul cu Alexia.

„Este foarte obsedată de planuri în legătură cu mâncarea. Ea își face mereu planuri în cap: „mergem acolo, mâncăm aia, facem aia, dormim trei ore, după ne trezim și mâncăm din nou” și dacă nu îi iese planul despre mâncarea respectivă și ajungem și nu este mâncarea pe care a visat-o, s-a stricat totul. Noroc că în vacanțe este puțin mai ok, se adaptează”, a povestit amuzat Mario Fresh pentru EVZ sub privire iubitei sale. „Sunt înnebunită după mâncare, deși nu mănânc, mă abțin, dar când prind o zi în care am voie sau e vreo sărbătoare, rup. Sub obsedată de mâncare, îmi place foarte mult să mănânc”, ne-a povestit râzând și Alexia Eram.

Țin împreună regim și fac mult sport

Conștientă de faptul că dacă vrea să arate impecabil trebuie să renunțe la plăcerile ei culinare, Alexia a început o dietă alimentară, regim pe care îl ține și Mario tocmai pentru a o susține pe deplin. „Înainte când mâncam ce voiam aveam 10 kilograme în plus. Așa că de un an de zile nu mănânc, doar în weekend”, ne-a povestit fiica Andreei Esca. Conștientă de faptul că dacă ar găti singuri nu ar putea ține niciun fel de regim alimentar, cei doi au apelat la un nutriționist. „Slavă Domnului, mulțumim doamnei Simona Colonescu care ne-a susținut pe amândoi un an de zile și ne-a gătit. Dar să știți că noi facem mult sport. Facem sport în fiecare zi”, ne-a declarat Mario, completat de partenera lui de viață. „Mâncarea ne vine acasă o dată la trei zile și avem niște mese foarte echilibrate. Carne cu orez, cu legume, paste, etc, două gustări, iar în weekend mai greșim și noi așa câte puțin”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu