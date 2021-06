În timp ce alte mame încearcă să-și țină copii cât mai mult pe lângă ele și nu îi împulsionează să se mute din casa părintească, Andreea Esca este total invers. Încă de la începutul anului prezentatoarea Știrilor PRO TV chiar a ajutat-o pe fiica ei, Alexia, să se instaleze în propriul apartament.

Când Alexia Eram și-a anunțat părinții că vrea să-și folosească economiile pentru a-și cumpăra propriul apartament, Andreea Esca și Alexander Eram nu doar că au fost mândri de pasul pe care voia să-l facă fiica lor, dar s-au oferit să o ajute financiar pentru a-și împlini visul. Niciunul dintre ei nu au încercat să o convingă să mai aștepte puțin, ba chiar au încurajat-o pe tânăra de 20 de ani. Mutată deja de șase luni din casa părintească, Andreea Esca ne-a mărturisit că nu îi simte lipsa. „E foarte bine pentru că întotdeauna mi-au plăcut oamenii independeți și care își doresc să aibă casa lor, așa că îmi pare foarte bine pentru ea. Nu îmi e dor de ea pentru că este mai mult acasă decât era înainte. Deci nu e o problemă”, a declarat prezentatoarea Știrilor PRO TV pentru EVZ.

Nu este nevoită să gătească în plus

De cele mai multe ori, mamele se oferă să gătească în plus și să le trimită copiiilor oale cu mâncare. Nu este și cazul Andreei Esca. „Ea vrea de toate, dar nu mănâncă. Ea ține un regim foarte strict și nu are nevoie de mine ca să-i gătesc. Are un nutriționist și îi face un regim, iar regimul respectiv este, ca să zic așa, produs la o firmă de catering care îi trimite acasă, așa că am scăpat de problema asta”, ne-a mai povestit amuzată Andreea Esca. Ce-i drept, Alexia nu a părăsit deloc casa părintească și, din spusele mamei sale, a ales o locuință cât mai aproape de cea a părinților, tocmai pentru a putea veni la ei ori de câte ori are nevoie. „Alexia stă foarte aproape și în fiecare zi e acasă și chiar nu simt niciun fel de diferență. Doar că atunci când pleacă, știu că mai pleacă și pe la ea acasă. Atât”.

Vor face în continuare vacanțele în familie

Mutarea de acasă a Alexiei nu înseamnă și excluderea ei din planurile de vacanță ale familie. Așa cum obișnuiesc în fiecare vară, toții membri, inclusiv Mario, iubitul Alexiei, vor pleca împreună în concediu. „Au început evenimentele, au început proiectele, ceea ce pe mine mă face foarte fericită pentru că nu sunt obișnuită să stau. Încet, încet ieșim la liman. Cât despre o vacanță nu ne-am programat, dar nu ne programăm deobicei, decât cu o săptămână înainte. Nu suntem genul de familie organizată din punctul acesta de vedere. Probabil că tot în zona lunii august o să plec undeva. Bănuiesc că la mare. O să mergem probabil și la munte pentru că avem acolo un resort de care suntem foarte mândri și de care avem grijă și trebuie să mergem și acolo o vreme”, a mai povestit Esca pentru EVZ.

