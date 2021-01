Medicul Alexandru Rafila crede că întreg procesul de testare legat de coronavirus trebuie schimbat. În acest moment datele sunt neclare, pentru că se fac puține teste. De aceea, Rafila a vorbit despre o chestiune ce este esențială: supravegherea epidemiologică. Cu atât mai mult cu cât și în România a ajuns mutația coronavirusului.

Alexandru Rafila, despre testare pentru a depista coronavirusul

„Am văzut chiar acum că Ministerul Sănătăţii se gândeşte la introducerea altor indicatori privind acele praguri care să ducă la oprirea sau la repornirea anumitor activităţi, pe motiv că cetăţenii români se testează acasă cu teste rapide şi din cauza asta s-a pierdut controlul. Eu nu cred că cetăţenii români sunt chiar aşa de diferiţi faţă de toţi ceilalţi cetăţeni europeni şi toate ţările au o monitorizare apropiată de adevăr a evoluţiei pandemiei şi în România nu există acest lucru”. A spus Rafila.

Medicul a continuat: „Nu cred chestiunea asta. Eu cred că trebuie regândit modul de testare. Cu toate că am făcut multe demersuri, am încercat să-i convingem profesional, nu politic, nu există accesibilitate la testare.”

„Nici lucrul acesta nu se face”

Rafila a mai propus și implicarea medicilor de familie în procedura de testare. „De ce nu introducem medicii de familie în procedura de testare cu teste rapide? Am discutat despre înfiinţarea de centre de recoltare a testelor. Care să fie la îndemâna oamenilor, nici lucrul acesta nu se face.

E o chestiune pe care n-o înţeleg. Profesional n-o înţeleg, dar rămâne să vedem care vor fi măsurile pe care le ia Ministerul Sănătăţii. Oricum, fără această intensificare a testării nu poţi pune în aplicare măsura întăririi supravegherii epidemiologice. Discutăm acum de noua tulpină de coronavirus. Dacă am avea o testare corespunzătoare, atunci putem face şi supraveghere epidemiologică şi cazurile suspecte pot fi investigate în continuare pentru secvenţierea de care discutam. Și pentru izolarea acelor focare astfel încât să limitezi transmiterea acestei tulpini”,