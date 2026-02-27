Alexandru Bălan, fost șef în SIS Moldova, trimis în judecată de DIICOT. Ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB

Procurorii DIICOT au trimis în judecată un fost înalt oficial din structurile de informații ale Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis date clasificate către reprezentanți ai KGB din Belarus. Inculpatul, Alexandru Bălan, se află în arest preventiv, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.

Potrivit rechizitoriului, Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, este acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgarea unor date care pot afecta securitatea națională.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, inculpatul, în perioada în care a ocupat poziția de șef al Direcției Generale Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, și, ulterior, în calitate de director – adjunct al instituției, a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse, iar ulterior momentului în care a părăsit instituția, a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României!”, susțin anchetatorii.

Conform DIICOT, începând cu anul 2024, inculpatul ar fi avut contacte repetate cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin întâlniri directe, cât și prin corespondență electronică.

Procurorii susțin că ar fi avut loc două întâlniri la Budapesta, organizate în regim clandestin și cu măsuri de protecție contrainformativă, precum și schimburi de informații prin e-mail. Potrivit DIICOT, inculpatul ar fi urmărit transmiterea unor date și rapoarte cu caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în schimbul serviciilor prestate.

La percheziția domiciliară efectuată în septembrie 2025, anchetatorii au identificat două documente care conțineau informații clasificate, a căror deținere sau divulgare neautorizată ar pune în pericol securitatea națională a României.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat instanței menținerea măsurii arestului preventiv.

Alexandru Bălan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, pe aeroportul din Timișoara. Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat că este vorba despre un fost ofițer de rang înalt al instituției.

“(…) în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

La rândul său, Serviciul Român de Informații a anunțat că a documentat cazul în cooperare cu parteneri externi.

“În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova. Dosarul urmează să fie analizat de Curtea de Apel București.