Justitie

Alexandru Bălan, fost șef în SIS Moldova, trimis în judecată de DIICOT. Ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB

Comentează știrea
Alexandru Bălan, fost șef în SIS Moldova, trimis în judecată de DIICOT. Ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGBAlexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova. sursa: captura video
Din cuprinsul articolului

Procurorii DIICOT au trimis în judecată un fost înalt oficial din structurile de informații ale Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis date clasificate către reprezentanți ai KGB din Belarus. Inculpatul, Alexandru Bălan, se află în arest preventiv, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.

Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT

Potrivit rechizitoriului, Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, este acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgarea unor date care pot afecta securitatea națională.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, inculpatul, în perioada în care a ocupat poziția de șef al Direcției Generale Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, și, ulterior, în calitate de director – adjunct al instituției, a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse, iar ulterior momentului în care a părăsit instituția, a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României!”, susțin anchetatorii.

Conform DIICOT, începând cu anul 2024, inculpatul ar fi avut contacte repetate cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin întâlniri directe, cât și prin corespondență electronică.

Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
DIICOT

DIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ

Cum a procedat Alexandru Bălan

Procurorii susțin că ar fi avut loc două întâlniri la Budapesta, organizate în regim clandestin și cu măsuri de protecție contrainformativă, precum și schimburi de informații prin e-mail. Potrivit DIICOT, inculpatul ar fi urmărit transmiterea unor date și rapoarte cu caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în schimbul serviciilor prestate.

La percheziția domiciliară efectuată în septembrie 2025, anchetatorii au identificat două documente care conțineau informații clasificate, a căror deținere sau divulgare neautorizată ar pune în pericol securitatea națională a României.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat instanței menținerea măsurii arestului preventiv.

Ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB

Alexandru Bălan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, pe aeroportul din Timișoara. Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat că este vorba despre un fost ofițer de rang înalt al instituției.

“(…) în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

La rândul său, Serviciul Român de Informații a anunțat că a documentat cazul în cooperare cu parteneri externi.

“În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova. Dosarul urmează să fie analizat de Curtea de Apel București.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - Situație rară în sistemul penitenciar. Un deținut declanșează verificarea legii care îi reglementează detenția
14:39 - FMI deblochează 8,1 miliarde de dolari pentru susținerea bugetului Ucrainei
14:31 - România, sub presiunea CEDO. Comunitatea LGBTQ cere recunoașterea legală a cuplurilor gay, după ce Grindeanu a reapri...
14:24 - Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din stânga Nistrului la predarea în limba română din 1 septembrie 2026
14:20 - Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă
14:17 - De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România

HAI România!

Bolojan azi la bal, mâine la spital
Bolojan azi la bal, mâine la spital
România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...

Proiecte speciale