Tragedie într-un spital din Timișoara. Un medic, în vârstă de 28 de ani, s-a sinucis. Bărbatul abia ieșise din tura de noapte, iar în ultima vreme acesta a lucrat doar pe secția de COVID.

Potrivit primelor informații, tânărul rezident și-a injectat substanțe care se folosesc în secțiile de ATI, anunță Digi24.

Unul dintre medicii Spitalului Județean Timișoara susține că pandemia i-a afectat profund pe medici. Acesta mai susține că stresul din ultimele luni are efecte dramatice asupra celor mai sensibili, cum este și cazul acestui tănăr medic. Docturul a mai punctat că medicii sunt profund afectați din punct de vedere psihic.

Aproximativ 60% din personalul de la Spitalul ”V. Babeş” Timişoara – grad de epuizare mediu sau ridicat

Proiectul pilot în România de evaluare a epuizării fizice şi a stresului profesional în rândul cadrelor medicale de la Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeş” Timişoara a demonstrat că 56,37% dintre medicii, asistentele medicale, infirmierele, brancardierii şi restul personalului chestionat au un nivel mediu sau ridicat de burnout (epuizare fizică şi stres), a anunţat, luni, managerul spitalului, dr. Cristian Oancea.

În ceea ce priveşte extenuarea emoţională, aceasta se regăseşte în cazul a 55,88% dintre participanţii la studiu, 67,16% dintre angajaţii spitalului au declarat că au un grad ridicat de stres, iar 64,22% resimt îngrijorare, faptul că niciodată nu au timp pentru ei, oboseală şi lipsa odihnei.

„Studiul a arătat ceea ce, din păcate, am bănuit în momentul în care, împreună cu colegii mei, am decis să realizăm acest proiect, unic de altfel în România. Un grad ridicat de epuizare profesională, dar şi personală. Ceea ce lasă urme adânci. Noi nu am putut să ne luăm prea multe zile libere în ultimul an, pentru că era nevoie de fiecare dintre noi. Cum să fi plecat când secţiile erau pline, când oamenii erau în suferinţă? Ne-a marcat fiecare etapă a acestei pandemii.

Nu mai vorbim de gradul ridicat de afectare a calităţii vieţii care, însă, nu este doar în spital, ci fiecare dintre noi îl simte. Studiul va fi transmis Ministerului Sănătăţii şi sunt convins că poate fi aplicat la orice altă unitate sanitară aflată în lupta anti-COVID. De altfel, mai mulţi colegi din ţară ne-au cerut ajutorul şi le vom pune la dispoziţie studiul, dar şi chestionarele, pentru a putea să realizeze şi ei o analiză a stării de epuizare”, a explicat Cristian Oancea.