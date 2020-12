În urma incendiului, șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei au ajuns la spital, după ce imobilul a fost evacuat.

Zeci de ambulanțe, vehicule ale poliție și vehicule de pompieri s-au deplasat în Sonnwendgasse din Viena-Favoriten. Un motel a fost închis, iar echipa de salvare a amenajat chiar și un cort mobil pentru tratament. Potrivit informațiilor inițiale furnizate de polițiști către publicația Heute, a avut loc un puternic incendiu. În imaginile și videoclipuri difuzate pot fi văzute mai multe persoane în costume de protecție pentru întreg corpul.

„A fost o operațiune majoră pe termen scurt. Apartamentul era în plin incendiu când am ajuns, exista un nivel de alarmă 2. Am luptat și am stins focul cu două linii de stingere. Mai întâi a trebuit să scoatem mai mulți oameni afară”, a confirmat Christian Feiler, purtătorul de cuvânt al unității de pompieri din Viena.

Trei persoane au ajuns la spital fiind intoxicate cu fum

„Am fost acolo cu zece persoane”, a confirmat Corina Had, purtător de cuvânt al serviciului de salvare profesională din Viena. „Șapte persoane au fost îngrijite în salvările de la locul dezastrului, trei dintre ele trebuind să fie duse la spital cu presupuse otrăviri cu fum”.

Românul care a provocat incendiul a fost arestat

Potrivit unui comunicat al poliției, un cetățean român în vârstă de 30 de ani ar fi dat foc camerei în care acesta era cazat, cu mijloace necunoscute în prezent. Poliția l-a arestat pe incendiar la fața locului și a fost condus prima dată la spital, întrucât s-a ales cu arsuri ușoarei.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili cu exactitate ce anume l-a îndemnat pe român să incendieze camera de hotel. Ancheta a fost preluată de procurorii criminaliști din Viena.

La fața locului, lucrătorii de salvare, au ridicat un cort pentru a-i trata pe cei afectați de indendiu.