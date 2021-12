Alertă în showbiz-ul românesc. Artistul a ajuns de urgență pe patul de spital. Medicii au intervenit imediat

După o viață întreagă de fumat, Horia Moculescu a ajuns să sufere de o afecțiune pulmonară. Apropiații acestuia au mărturisit că i-a scăzut saturația considerabil. Familia a povestit că marele compozitor se simte mult mai bine, iar medicii au reușit să-i salveze viața.

„Are un aparat care crește cantitatea de oxigen din sânge, a avut niște probleme în ultima vreme, respira foarte greu, nivelul oxigenului scăzuse alarmant de mult, așa se întâmplă mai ales iarna, din cauza frigului. Horia este conectat la acest aparat mobil, prin două fire fixate în nas. Acum se simte cu mult mai bine, după oxigenoterapie, starea de sănătate s-a îmbunătățit simțitor, nu are nevoie de internare, fiica lui se speriase foarte tare”, au spus apropiații lui Horia Moculescu.

A fumat o viață întreagă

În urmă cu câteva luni, compozitorul a povestit că îi este frică de COVID-19, mai ales după ce a aflat că are probleme pulmonare. Acesta avea șanse mari să se infecteze cu noul virus, având și o vârstă înaintată.

„Sunt o ţintă, pentru COVID-19, am peste 80 de ani, am o boală de plămâni dobândită cu încredere şi cu entuziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă.

Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Spitalul Cantacuzino, a venit rezultatul și e tot negativ”, spunea în trecut compozitorul.

Horia Moculescu a povestit că marele lui regret este că nu a putut renunța la țigări și i-a sfătuit pe oameni să spună adio nocivului obicei.

„Cel mai mare regret din viaţa mea este acela că am fumat. Am făcut asta vreme de 42 de ani. Este o mare prostie să fumezi. Problema a fost că fumam prea mult. Ajunsesem să fumez peste 70 de ţigări pe zi, ceea ce era enorm. Nu regret nimic, nici măcar cea de-a patra căsnicie, care mi-a fost atât de nocivă şi de toxică.

Singurul regret rămâne acesta. Sunt foarte fericit că am avut tăria să renunţ la ţigări!“, declara artistul, potrivit România TV.