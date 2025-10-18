Aleister Crowley - „Cel mai depravat om din lume” și nașterea religiei esoterice Thelema

Aleister Crowley (1875–1947) este, probabil, cel mai faimos ocultist britanic al secolului XX, scrie Enciclopedia Britannica. Născut într-o familie protestantă strictă, a respins devreme credința părinților și s-a orientat spre mistică, magie ceremonială și filozofie ezoterică.

Fascinația pentru „cunoașterea ascunsă” – sensul originar al cuvântului ocult – l-a propulsat în centrul unei mișcări mai largi care, din Éliphas Lévi până la Anton LaVey, a încercat să reconcilieze știința, religia și tradițiile spirituale antice.

În 1898, Crowley a intrat în Hermetic Order of the Golden Dawn, societate secretă de inspirație rosacruciană în care se practicau ritualuri, alchimie simbolică, meditație și proiecție astrală. Conflictele interne și ambiția personală l-au împins însă să-și croiască o cale separată.

Momentul definitoriu a venit în 1904, în timpul unei călătorii de nuntă la Cairo. Crowley a susținut că a recepționat un mesaj dictat de o entitate numită Aiwass, mesaj transcris în The Book of the Law (Cartea Legii). Textul proclamă dogma centrală a religiei Thelema: „Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.” Tradus: „Fă ce vrei să fie toată Legea. Iubirea este legea, iubire sub voință.”

„Voința adevărată” (True Will) – scopul profund al fiecărui individ – devine, astfel, axul etic și spiritual.

După ruptura de Golden Dawn, Crowley a fondat A∴A∴ (1907), o ordine inițiatică orientată spre dezvoltarea personală prin magie, yoga, studiu cabalistic și disciplină mentală. În paralel, a editat revista The Equinox, prin care și-a popularizat sistemul.

În 1920, a deschis la Cefalù (Sicilia) faimoasa „Abbey of Thelema”, un experiment comunitar care combina ritualuri inspirate din mitologia egipteană (Ra, Nuit, Hadit), artă, meditație și practici controversate de „sex magick”. Un concept pe care Crowley îl trata ca pe o tehnologie simbolică a extazului, nu ca pe o simplă licență hedonistă. Moartea unui adept și scandalurile de presă au dus, în 1923, la expulzarea lui din Italia.

Dincolo de reputația sulfuroasă – presa victoriană l-a etichetat „The Wickedest Man in the World” – Crowley a fost un personaj polivalent: poet, prozator, traducător, alpinist de clasă (expediții pe K2 și Kangchenjunga), jucător de șah, polemist redutabil. A colaborat o perioadă cu O.T.O. (Ordo Templi Orientis), încercând să armonizeze structuri masonice cu teologia thelemică.

Viața sa a fost marcată de dependențe (opiu, heroină), falimente financiare și procese, dar și de o prolifică activitate editorială (Magick in Theory and Practice, The Vision and the Voice, Liber Aleph).

Crowley a murit în 1947, relativ uitat, însă a renăscut ca figură-cult în cultura pop postbelică: pe coperta Sgt. Pepper (The Beatles), în versurile lui David Bowie și Led Zeppelin, în benzile desenate, cinema și jocurile video.

În zona religioasă, Thelema supraviețuiește prin ordine și loji contemporane, iar vocabularul lui – True Will, Magick, Aeon of Horus – continuă să alimenteze discuții despre libertate, etică și experiment spiritual, notează Enciclopedia Britannica.

Pentru admiratori, a fost un pionier al autonomiei spirituale într-o epocă a conformismului; pentru critici, un diletant genial cu tendințe autocratice. Indiferent de tabără, Aleister Crowley rămâne un nod istoric al modernității ezoterice: locul unde filonul ocult al secolului XIX (Éliphas Lévi, teosofie, spiritualism) s-a metamorfozat într-o religie nouă, Thelema, care a influențat magia occidentală, literatura, muzica și imaginarul urban al secolului XX.