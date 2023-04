Al-Nassr a pierdut derby-ul împotriva lui Al-Hilal, 0-2. Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la adresa fanilor

Al-Nassr a pierdut meciul jucat în deplasare la Al-Hilal, scor 0-2. Această partidă este considerată derby-ul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un gol pentru echipa sa, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Inițial, părea că lusitanul se află în poziție regulamentară, dar după verificarea la camera VAR arbitrul a decis că golul nu este valabil.

Golurile pentru Al-Hilal au fost marcate de Odion Ighalo, în minutul 42 și minutul 62, ambele din lovitură de la 11 metri. Al-Nassr se îndepărtează de titlu în urma acestei înfrângeri. Echipa lui Ronaldo a rămas la trei puncte în urma lui Al-Ittihad, echipă care are și un meci mai puțin disputat. Starul portughez nu a avut cea mai bună prestație în acest joc. La finalul partidei i-a surprins neplăcut pe toți cei care au venit la stadion.

Ronaldo a ieșit în evidență în timpul meciului de două ori. Fotbalistul a primit cartonașul galben în minutul 57 pentru un fault violent. Portughezul l-a apucat pe adversarul său de gât și l-a pus la pământ. Arbitrul s-a consultat cu colegii din camera VAR și a decis că un cartonaș galben este suficient. Ulterior, el a marcat în minutul 77 un gol, dar reușita nu a fost validată pentru un ofsaid milimetric.

Multiplul câștigător al Balonului de aur a fost foarte nervos la finalul partidei. În momentul în care se îndrepta spre vestiare, fanii lui Al-Hilal au strigat „Messi, Messi”. Ronaldo nu a mai suportat și a răbufnit la adresa lor. Lusitanul le-a răspuns acestor ducându-și mâna în zona intimă.

El riscă să fie sancționat disciplinar pentru gestul său. Nu este pentru prima dată când fotbalistul face gesturi obscene la adresa fanilor. În timp ce era jucătorul lui Real Madrid, el a ridicat în aer degetul mijlociu către fanii lui Racing pe aeroportul din Santander. Fanii echipei locale au scandat numele lui Messi când l-au văzut pe portughez.

