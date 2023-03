Dan Petrescu, atac la adresa jucătorilor săi și arbitrilor. „Vor să o curețe pe CFR! Nu își merită locul la echipa națională”

Dan Petrescu și-a criticat atât fotbaliștii, cât și arbitrii, după ce CFR Cluj a remizat împotruva Rapidului, scor 2-2. Antrenorul român a fost nemulțumit că golul formației sale din prelungiri a fost anulat. Arbitrii din camera VAR au analizat timp de trei minute golul și au decis că a fost ofsaid, lucru contrazis de tehnician. Meciul dintre CFR Cluj și Rapid a contat pentru prima etapă din play-off-ul Superligii României.

Petrescu a mai adăugat că toți elevii lui care au fost chemați la echipa națională nu își merită locul. „Vor să o curețe pe CFR! Nu zic că meritam victoria, dar dă-mi ce-i al meu! De unde ofsaid? E viciere de rezultat! A fost gol. Restul e cancan. Știam că așa e înainte de pauză, așa e mereu, nici nu mai vreau pauză. Se duc la națională vedetele noastre și uită să mai joace. Dacă era spiritul bun… Fiecare se gândește la ce trebuie să facă, nu la meci. Băieții au fost cu capul în nori, mai ales cei patru fundași. Cei patru fundași trebuie să-și asume”, declarat Dan Petrescu la finalul partidei.

Dan Petrescu, cuvinte de laudă la adresa Rapidului

Fostul internațional a continuat prin a spune că singurul jucător care a intrat bine în meci a fost Braun. În ceea ce privește jucătorii convocați la echipa națională, Petrescu a spus că niciunul dintre ei „nu merită” să fie pe lista lui Edi Iordănescu. Este vorba de Cristian Manea (fundaș), Mario Camora (fundaș) și Andrei Burcă (fundaș). Este important de precizat că Mario Camora s-a accidentat în timpul partidei împotriva giuleștenior, iar selecționarul poate chema un alt jucător.

Dan Petrescu a mai adăugat că toți jucătorii lui trebuie să își asume greșelile pe care le-au făcut și să spună că au avut un joc foarte slab. În ceea ce privește tactica Rapidului, antrenorul campioanei a spus că echipa lui Adrian Mutu l-a surprins în duelurile unu contra unu. Fostul internațional nu a trecut cu vederea nici arbitrajul.

„Nu merită la nicio națională după modul în care au jucat azi. Când fundașii noștri sunt sub nivel, n-avem cum să câștigăm campionatul! E bine când nu pierzi, dar va fi foarte greu după pauza de la națională. N-o să am cum să pregătesc bine următorul meci, cel cu Craiova, pentru că n-am jucători la lot. Nu mă așteptam ca la VAR să ni se anuleze un asemenea gol”, a mai spus Dan Petrescu.